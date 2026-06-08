Cruz Azul tiene como prioridad a futbolista de la Selección Mexicana para el Apertura 2026

Cruz Azul quiere ir en busca del bicampeonato en el segundo semestre del año y para ello busca reforzar el equipo que logró ser campeón del Clausura 2026. A pesar de que el cuadro cementero cuenta con jugadores de calidad en todas las líneas, existe un hueco que aún no ha logrado rellenar. Se trata del lateral derecho, posición que quedó debilitada tras la salida de Jorge Sánchez a Europa.

La Máquina se desprendió del exPorto en febrero de este mismo año, pero no salió en busca de un nuevo lateral derecho. Si bien es cierto que se rumoreó una posibilidad de que Sánchez regresara a La Noria, hoy está lejos de hacerse realidad. En este contexto, la directiva de Cruz Azul habría iniciado gestiones para tratar de concretar la llegada de un futbolista de la Selección Mexicana.

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Cruz Azul busca reforzar la banda derecha con un seleccionado mexicano

De acuerdo a la información que comparte el insider Ike Carrera, Cruz Azul tiene como prioridad el fichaje de Julián Araujo para afrontar el próximo torneo. Si bien es cierto que el defensor no forma parte de la lista de 26 jugadores de la Selección Mexicana para afrontar la justa mundialista en Norteamérica, suele ser seleccionado de forma habitual por Javier Aguirre. Sin embargo, molestias físicas lo dejaron fuera de la convocatoria final.

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La misma fuente señala que la directiva del cuadro cementero ya habría iniciado contactos con el AFC Bournemouth, club que es poseedor de la ficha de Araujo. Además, añade que Cruz Azul podría intentar cerrar la negociación por diversas vías, ya sea un préstamo con opción de compra o una adquisición definitiva. No obstante, esta última opción es más difícil debido al precio del jugador mexicano.

Qué lesión tiene Julián Araujo y que podría perderse la Copa Mundial de la FIFA|Reuters

El valor de mercado de Julián Araujo

Desde su debut en Primera División, Araujo no ha pisado el futbol mexicano. Jugó en las fuerzas básicas del FC Barcelona y su carrera se forjó totalmente en Europa. Por esta razón y su edad de 24 años, el lateral derecho cuenta con un alto valor en el mercado. Esto quiere decir que Cruz Azul debería realizar una fuerte inversión económica para poder adquirir su ficha, siempre y cuando la opción de una cesión no sea viable.

Según la plataforma especializada en transferencias, Transfermarkt, Julián Araujo tiene un valor de mercado de 8 millones de euros. Sin embargo, este monto podría ser incluso aún mayor dependiendo de las pretensiones del Bournemouth. Además, mantiene un contrato extenso que se estira hasta el 30 de junio de 2029. Una negociación que luce complicada en principio.

