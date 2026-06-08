Esta es la maniobra que Cruz Azul tiene para evitar perder a Willer Ditta

Así como Cruz Azul tiene como prioridad a un jugador de la Selección Mexicana como refuerzo, también quiere retener a Willer Ditta, el defensor colombiano fue una de las grandes figuras celestes durante el Clausura 2026. Su liderazgo y nivel lo consolidaron como una pieza fundamental para la conquista de la Décima. Y La Máquina prepara una maniobra para retenerlo.

La directiva cementera tomó cartas en el asunto para proteger a Ditta sabiendo que hay dos extranjeros del Cruz Azul que podrían salir. Tras su gran nivel, la directiva celeste busca blindar a su estrella defensiva y también podrían venir mejoras en el contrato del sudamericano para asegurar su permanencia a largo plazo bajo las órdenes del cuerpo técnico de Joel Huiqui.

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Un blindaje millonario: Fijar una valoración cercana a los 30 millones de dólares para Willer Ditta

La dirigencia analiza una renovación contractual que elevaría significativamente el valor de mercado del jugador. La intención de la directiva es fijar una cláusula de rescisión cercana a los 30 millones de dólares para Willer Ditta, una cifra que dificultaría cualquier intento por llevárselo al futbol europeo y que apagaría las alarmas en las oficinas de la Noria.

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Claro, es que el nivel mostrado por el colombiano no ha pasado desapercibido en el viejo continente tras coronarse en este Clausura 2026. Equipos de la Premier League y de La Liga siguen de cerca su evolución y consideran que tiene las condiciones necesarias para competir en Europa, pero la postura del club mexicano es no facilitar su salida.

Cruz Azul no dejará ir fácil a su pilar defensivo y le elevaría su salario

Más allá del blindaje en el precio de su carta, la institución contempla mejorar considerablemente las condiciones económicas del zaguero. Actualmente, Ditta percibe un salario anual que no está dentro de los mejores de la plantilla. El cafetalero acumula 139 partidos oficiales con la camiseta celeste desde su llegada en 2023, disputando 22 encuentros en este año.

El reconocimiento como mejor defensa del torneo confirmó su gran momento y Cruz Azul lo considera clave para el proyecto, por lo que solo una oferta extraordinaria de Europa podría abrir la puerta a una transferencia. La Máquina haría todo para mantenerlo contento y que no se vaya.