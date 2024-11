Thelen logra el título en Monterrey y Eduardo Derbez firma una enorme actuación

Un título muy especial. Con un acumulado de 197 golpes, 16 bajo par, el estadounidense Joel Thelen se proclamó campeón de la VI Copa Multimedios, su segunda victoria en la Gira Profesional Mexicana (GPM), que se celebró en el Club de Golf Valle Alto, la cuarta etapa de la temporada.

Un putt para birdie de poco más de dos metros en el hoyo final, le aseguró una sufrida victoria al estadounidense, quien venía de registrar un bogey en la bandera del 17, error que le permitió al joven amateur mexicano Eduardo Derbez empatar en el liderato con 15 bajo par de campo.

“Para mí es muy difícil hablar de este tema todavía, mi padre murió en marzo pasado”, dijo el campeón con la voz entrecortada. “Obvio este triunfo se lo dedicó a él quien fue el encargado de meterme al mundo del golf. También se lo dedicó a mi familia y a todo mi equipo de trabajo”, agregó Thelen, que se hizo acreedor a un cheque de 300 mil pesos de una bolsa total de un millón 800 mil.

“Fue un final espectacular, venía de fallar un putt muy corto en el penúltimo hoyo. En el 18 me concentré para tratar de hacer un buen approach, la dejé cerca y pues cerré con birdie en una distancia que no era nada fácil. Quiero agradecer al Tour Mexicano por todo lo que ha hecho por mí, me he desarrollado como golfista en México, que es mi segunda casa”, declaró Thelen, exjugador del Korn Ferry Tour.

Gran actuación de Eduardo Derbez en Monterrey

Por su parte, el jugador local Eduardo Derbez se convirtió en el mejor exponente nacional y amateur de la competencia al dar hoy una cátedra de golf apenas a sus 19 años de edad. El sábado firmó tarjeta de 63 golpes para un total de 198, 15 menos, actuación que lo situó de forma solitaria en la segunda posición.

“Este resultado me da mucha experiencia como jugador. En el torneo estuvieron presentes muchos jugadores de giras internacionales como el PGA Tour y Korn Ferry Tour, uno de mis objetivos fue aprender mucho de ellos y poder así ser mejor jugador”, comentó Derbez, integrante de la Universidad de Texas.

La tercera posición fue para el estadounidense Christophe Stutts y el mexicano Roberto Rodríguez Cacho, ambos con 199 golpes, 14 menos, mientras que los integrantes del Korn Ferry Tour Roberto Díaz y Emilio González de México concluyeron en los puestos 18 y 21 respectivamente.

