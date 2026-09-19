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Johnny Ondina, nutricionista: “El secreto de Cristiano Ronaldo no está en ningún alimento exótico”

El especialista explicó qué hábito permite a Cristiano Ronaldo sostener su rendimiento después de los 40 años

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.
Cristiano Ronaldo|Jonathan Duenas/MEXSPORT

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Cristiano Ronaldo consiguió mantenerse en la élite durante más de dos décadas y continuar compitiendo después de los 40 años. Su estado físico despierta preguntas sobre los alimentos, suplementos o métodos que utiliza para prolongar su carrera.

Sin embargo, el nutricionista deportivo Johnny Ondina asegura que la explicación no se encuentra en un producto costoso ni en una fórmula desconocida. El portugués tendría en su cocina alimentos al alcance de muchas personas, aunque existe una diferencia que pocos consiguen sostener durante tanto tiempo.

Cuál es el verdadero secreto de la dieta de Cristiano Ronaldo

El ingrediente que distingue a Cristiano Ronaldo es la constancia. Ondina explicó a Diario AS que el futbolista mantiene una alimentación sencilla y repetitiva, basada principalmente en productos naturales.

Cristiano Ronaldo dieta
El capitán de la Selección de Portugal desayuna huevos, aguacate y café, pero sin agregarle lácteos ni azúcar.|Cristiano Ronaldo

“El secreto de la dieta de Cristiano Ronaldo es un ingrediente que el 90% de la gente normal o los deportistas de élite no tienen, que es la constancia”, señaló el especialista. Incluso describió su alimentación como “bastante aburrida” por la ausencia de alimentos extraños o estrategias milagrosas.

Ondina, autor del libro Salud de élite, cuestionó que algunos jóvenes busquen soluciones en el ayuno extremo, la sal del Himalaya u otras tendencias difundidas en redes sociales. Ninguno de estos recursos puede reemplazar una rutina adecuada repetida durante años.

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Qué significa comer con la constancia de Cristiano Ronaldo

La constancia no consiste únicamente en elegir alimentos cotidianos. También implica cubrir las necesidades de energía, distribuir los nutrientes y ajustar las cantidades al esfuerzo de cada jornada.

La British Dietetic Association explica que los carbohidratos son el principal combustible de los músculos. Una persona activa puede necesitar entre 3 y 5 gramos por kilogramo de peso al día, mientras que un deportista con dos o tres horas de entrenamiento intenso puede requerir entre 5 y 8 gramos.

Los atletas también suelen necesitar entre 1.4 y 2 gramos de proteína por kilogramo para favorecer la reparación muscular. Por esta razón, utilizar los mismos alimentos no significa que una persona común deba copiar las porciones de un futbolista profesional.

Alimentos proteicos como el huevo, carne, pescado, legumbres
Comer proteína te ayudará a no perder músculo a la hora de buscar una reducción de peso

Qué hábitos de Cristiano Ronaldo puede adoptar una persona común

Ondina considera que el portugués toma decisiones saludables alrededor del 95% del tiempo y deja un margen reducido para otros alimentos. Esa proporción refleja las exigencias de su profesión, pero no debe entenderse como una regla obligatoria para todos.

Una persona común puede aplicar el principio sin replicar su dieta: priorizar alimentos poco procesados, incluir frutas y verduras, mantenerse hidratada y organizar comidas que pueda sostener. También debe ajustar las cantidades a su actividad, objetivos y estado de salud.

El mayor aprendizaje de Cristiano Ronaldo no está en copiar su plato, sino en construir una rutina realista. Un alimento exótico puede probarse una vez; la constancia, en cambio, se demuestra cada día.

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