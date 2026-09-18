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Fútbol

Mientras Lionel Messi se retiró de Argentina, confirman la nueva decisión de Cristiano Ronaldo con Portugal

El astro argentino dio un paso al costado tras su participación en la Copa del Mundo, pero Cristiano Ronaldo continuará con su legado en Portugal

Cristiano Ronaldo toma decisión con Portugal
Cristiano Ronaldo toma decisión con Portugal|Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Lionel Messi no se vestirá más de celeste y blanco y así lo confirmó mediante una publicación en redes sociales. Luego de su participación en el Mundial 2026, el astro argentino tomó la decisión de retirarse de la Selección de Argentina para dar lugar a los jugadores más jóvenes y cerrar uno de los ciclos más importantes de su carrera. Sin embargo, Cristiano Ronaldo tomó otro camino.

A sus 41 años de edad, el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita continuará formando parte de la Selección de Portugal. Esto fue confirmado por Jorge Jesús, el nuevo entrenador del combinado europeo, quien reveló la convocatoria para los partidos del mes de septiembre. En la lista definitiva se encuentra Cristiano Ronaldo, quien buscará seguir haciendo historia con el seleccionado portugués.

Jorge Jesús explica por qué convocó a Cristiano Ronaldo

El estratega de Portugal dio explicaciones sobre por qué decidió llamar a ‘CR7’ en su primera convocatoria. Según Jorge Jesús, su decisión se basa únicamente por el momento futbolístico que atraviesa el delantero: “Su rendimiento es lo que importa. El pasado no cuenta”, remarcó en conferencia de prensa.

Jorge Jesús nuevo DT Portugal
Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

También agregó que jugará siempre y cuando atraviese un buen momento futbolístico: “Cristiano es un jugador como todos los demás. Si está rindiendo bien, jugará. Si no, no”. Además, explicó que su legado no influye en sus decisiones: “Él tiene un estatus diferente y ha ganado cinco Balones de Oro, pero ¿eso influye en mis decisiones? No”.

Para cerrar con el tema de Cristiano Ronaldo, remarcó que es un jugador diferente a los demás convocados de la lista: “Pero ¿es un jugador diferente? Absolutamente”.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuándo juega Portugal?

Portugal tendrá su debut en la Liga de Naciones el próximo jueves 24 de septiembre cuando enfrente a Gales como local, partido programado para iniciar a las 12:45, tiempo del Centro de México. Posteriormente, jugará contra Noruega (dos veces en cuestión de semanas) y finalmente hará lo mismo ante Dinamarca.

  • Portugal vs. Gales (24/09)
  • Noruega vs. Portugal (27/09)
  • Dinamarca vs. Portugal (01/10)
  • Portugal vs. Noruega (04/10)
OFICIAL: Cristiano Ronaldo mete su primer GOL en rondas eliminatorias del Mundial
Cristiano Ronaldo rompió la maldición y consiguió su primer gol en rondas eliminatorias de una Copa Mundial de la FIFA al empatar el duelo contra Croacia|Cristian De Marchena

Messi jugará su último partido con Argentina en octubre

A pesar de haber anunciado su retiro, Messi tendrá un partido más por delante con la Selección de Argentina. Será el próximo día 6 de octubre cuando la ‘Albiceleste’ enfrente a Benín por un amistoso internacional en el Estadio Monumental.

Será el partido despedida del astro argentino, quien no volverá a jugar de forma oficial con el combinado sudamericano. De todos modos, seguirá escribiendo su historia en Inter Miami, club al cual pertenece en estos momentos.

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