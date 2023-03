Jon Rahm confirmado para participar en el Mexico Open at Vidanta

Fue presentado de manera oficial el Mexico Open at Vidanta dentro de las instalaciones de Tv Azteca, torneo que tendrá la participación de los mejores golfistas del mundo y que se podrá disfrutar del 27 al 30 de abril en Puerto Vallarta.

Jon Rahm confirmado en el Mexico Open at Vidanta

Rodrigo Suárez Gilly, director del Mexico Open at Vidanta, confirmó en conferencia de prensa que el español Jon Rahm, actual campeón defensor del abierto mexicano y número dos en el ranking mundial, estará presente en el torneo más importante de golf en el país. El anuncio ocasionó los aplausos de los medios presentes y de todos los invitados al evento.

“Tener a John Rahm es algo fundamental, él me transmitió en Florida que está muy agradecido con México y que tiene mucho entusiasmo de venir a México”, destacó Fernando Lemmen Meyer, Presidente de la Federación Mexicana de Golf.

¿Qué es el Mexico Open at Vidanta?

El Mexico Open at Vidanta es uno de los torneos de golf más importantes del PGA TOUR, en el que, además de ver a los mejores jugadores del mundo, podrás encontrar una forma de disfrutar la cultura y gastronomía de uno de los Estados más ricos de la República Mexicana.

“Hemos renovado el campo, lo hemos hecho más retador. Van a encontrar un campo diferente; un campo más bonito y vamos a dejar muy en alto en nombre de México y el nombre de Vidanta”, dijo José Alonso, Director de Operaciones de Grupo Vidanata.

Cabe señalar que el campeonato contará con la presencia de 144 jugadores y se repartirá una bolsa de 7.7 millones de dólares.

¿Tendrá participación mexicana?

El evento Mexico Open at Vidanta otorgó la exención a dos golfistas mexicanos: Omar Morales (ganador del clasificatorio Value Next Generation) y a Sebastián Vázquez (el mejor mexicano del Tabachines Classic). Además de José Cristobal Islas, quien a su corta edad podrá enfrentarse a los mejores del mundo en un torneo único.