Fue campeón mundial de boxeo por 11 años, pero la Segunda Guerra Mundial lo llevó a la ruina

El boxeo es considerado uno de los deportes más importantes a nivel internacional, por lo que son miles de deportistas los que han tocado la cima de esta disciplina a lo largo del tiempo. Sin embargo, posiblemente ninguno tenga la historia de este campeón mundial que lo perdió todo a causa de la

Segunda Guerra Mundial.

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La Segunda Guerra Mundial es considerada uno de los períodos más crueles en la historia de la humanidad gracias a las miles de muertes que hubo de 1939 a 1945. El aspecto deportivo también trajo consigo estragos importantes, y posiblemente el más destacado tiene como protagonista a Joe Louis.

Joe Louis, el campeón mundial de boxeo que perdió todo por la Segunda Guerra Mundial

Apodado como el Bombardero de Detroit, Joseph Louis Barrow, nombre de pila de Joe Louis, fue considerado uno de los atletas más dominantes e icónicos en la historia del boxeo, logrando ser campeón mundial en su peso durante un reinado de más de 11 años, más específicamente 11 años y 8 meses.

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The great Joe Louis was born in Alabama #OnThisDay in 1914, the seventh child of poor sharecroppers, his real name was Joseph Louis Barrow.



The family moved north to Detroit where Louis’ father got work in a car factory. pic.twitter.com/1Wo8raHdm3 — Boxing News (@BoxingNewsED) May 13, 2026

Su reinado histórico fue de 1937 a 1949; es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Su logro fue conquistado tras derrotar en junio de 1937 a James Braddock en la categoría peso pesado y mantuvo el cinturón hasta su primer retiro en 1949, sumando un total de 25 defensas exitosas.

¿Por qué la Segunda Guerra Mundial le quitó todo?

Fue durante este periodo que Louis se alistó en el ejército de los Estados Unidos y, en esta etapa, realizó alrededor de 100 peleas de exhibición a fin de servir de entretenimiento para los soldados que dieron su vida, esto mientras donaba poco más de 100,000 dólares al ejército y la marina.

Tristemente para su causa, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos no consideró esto como ingresos imponibles, hecho que le generó una deuda millonaria que lo obligó a salir del retiro y que lo mantuvo en el ring pese a su avanzada edad, perdiendo la vida el 12 de abril de 1981 con apenas 66 años de debido a un paro.