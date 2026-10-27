José Ruiz, personal trainer: “Para tonificar los músculos no debes hacer muchas repeticiones, es falso”

Mientras los expertos fitness dan consejos, muchas personas siguen rutinas de gimnasio que no siempre las acercan a sus objetivos. Uno de los errores más comunes consiste en creer que para tonificar los músculos basta con levantar poco peso y hacer repeticiones sinsentido. El entrenador personal José Ruiz, fundador de Malagaentrena, cuestiona esa idea.

Así como los especialistas en longevidad brindan consejos, Ruiz recuerda que el entrenamiento de fuerza también es importante para conservar la masa muscular y la autonomía con el paso de los años. Según explicó en The Objective, la clave está en combinar ejercicios adecuados, una alimentación equilibrada y la constancia con progresión de las cargas.

|Foto: IG @malagaentrena

La explicación de la frase de José Ruiz

Ruiz sostiene que hacer muchas repeticiones sin esfuerzo no garantiza músculos más definidos. Su explicación es clara: “Tonificar no es hacer muchas repeticiones sin esfuerzo. Tonificar es ganar masa muscular y reducir grasa y eso requiere fuerza, alimentación adecuada y constancia”.

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Para avanzar, recomienda entrenar la fuerza con una carga que represente un desafío y aumentarla progresivamente a medida que mejora la técnica. La cantidad de repeticiones, por sí sola, no determina el resultado. También importa que el ejercicio estimule los músculos y que la rutina se acompañe de hábitos sostenibles.

Mejores ejercicios recomendados por José Ruiz

El entrenador recomienda empezar con movimientos básicos, como las sentadillas y el peso muerto para trabajar las piernas, además de las flexiones para fortalecer el tren superior. Lo importante es adaptar los ejercicios a la condición física de cada persona y progresar sin descuidar la técnica.

Para fortalecer el abdomen sin sobrecargar la espalda, propone alternativas como la plancha frontal adaptada, la plancha lateral, el dead bug, el bird dog y el press Pallof con goma. También advierte que hacer cientos de abdominales no elimina específicamente la grasa de esa zona: para reducirla es necesario trabajar sobre la composición corporal en general.

Mejores frases de José Ruiz, entrenador fitness

Entre las ideas que destaca Ruiz está la importancia de entrenar para mantener la capacidad física con el paso de los años. Su recomendación es especialmente relevante a partir de los 40 y 50 años, cuando preservar la masa muscular cobra mayor importancia.

“A partir de cierta edad no solo entrenamos para vernos mejor, entrenamos para conservar independencia”, afirma. Para la mayoría de las personas mayores de 50 años, señala que 2 o 3 sesiones semanales de fuerza pueden ayudar a mantener la musculatura, siempre con ejercicios adaptados y descanso suficiente entre sesiones.

