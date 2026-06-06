Fue campeón de la Champions League, hoy interesa al América; ¿cuánto pagarían por él?

El mercado de fichajes dentro del futbol mexicano está por iniciar, por lo que los rumores en torno a los equipos más grandes de la Liga BBVA MX han comenzado a aparecer en las redes sociales. Uno de ellos es el América, quien estaría interesado en un exfutbolista del Real Madrid.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

La situación en la zona de ataque del Club América no es la mejor ante la cantidad de lesiones que han vivido algunos de sus futbolistas. Ante esta hecho, la directiva azulcrema tendría en mente fichar a un jugador con pasado merengue que, incluso, conquistó la Champions League.

¿Joselu, exjugador del Real Madrid, podría llegar al América?

De acuerdo con información del portal SoyFutbol, el Club América tendría en su carpeta al español Joselu, centro delantero de 36 años de edad que formó parte del Real Madrid y que, actualmente, juega para el Al Gharafa de la primera división del balompié qatarí.

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La fuente detalla que, con su club actual, el veterano atacante español 28 goles; sin embargo, su contrato termina en junio de este año, motivo por el cual podría llegar al Club América a coste cero, lo cual conviene a la institución azulcrema toda vez que solo tendría que preocuparse por el salario del futbolista.

Del mismo modo, SoyFutbol menciona que el Club América tendría en mente fichar a Juan Brunetta, aunque entienden que sacarlo de Tigres será una misión por demás complicada. Lo que es un hecho es que el equipo azulcrema necesita una reestructuración clara luego de lo ocurrido en el Clausura 2026.

¿Qué jugadores podrían salir del América?

Esta reestructuración también sugiere la salida de elementos importantes de cara a la siguiente temporada, entonces los que destacarían nombres como Néstor Araujo y, posiblemente, Jonathan dos Santos. Además, se espera que el América reciba ofertas por Brian Rodríguez luego de lo que suceda en la Copa Mundial de la FIFA 2026.