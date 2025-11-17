deportes
Destapan al posible sustituto de Lewis Hamilton en Ferrari: El nombre que empieza a sonar con fuerza

En Ferrari algo se está moviendo. Un nombre inesperado empieza a tomar fuerza como relevo de Hamilton… y en Maranello ya hablan de un futuro inevitable.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1 2025.
En Ferrari huele a cambio. No es oficial, nadie lo dice abiertamente, pero dentro del paddock se siente una verdad incómoda: Lewis Hamilton no ha logrado encajar en su primera temporada con la Scuderia. El proyecto que prometía ser un renacer se convirtió en un rompecabezas sin resolver, y desde Italia ya empiezan a mirar más allá del 2026.

Y en medio de ese ambiente gris, un nombre empieza a repetirse en cada pasillo, en cada cabina de transmisión, en cada sobremesa del paddock: Oliver Bearman.

El británico, con apenas un puñado de carreras en Haas, se ha convertido en el diamante que nadie esperaba. Un novato que venía cometiendo errores al inicio del año… y que hoy está corriendo como si llevara una década en Fórmula 1. Puntos consecutivos, actuaciones sólidas y una madurez que a sus 19 años empieza a incomodar a más de uno.

El plan histórico de Ferrari y la sombra que empieza a perseguir a Hamilton

Para entenderlo hay que recordar algo: Ferrari tiene un patrón, y no lo rompen por nadie.

Primero pulen a sus talentos en equipos cliente como Haas o Sauber… y cuando están listos, los suben al auto rojo. Así lo hicieron con Charles Leclerc. Así lo hicieron con otros antes. Y ahora, todo apunta a que Bearman es el siguiente en la fila.

El joven británico no solo está superando a su compañero con naturalidad; está dejando atrás a pilotos más experimentados, mostrando temple, velocidad y cabeza fría. En México firmó un cuarto lugar de escándalo. En Brasil, un sexto impecable. No está esperando una oportunidad: la está exigiendo.

Del otro lado, Hamilton intenta cerrar puertas. Respondió con firmeza a los rumores, insinuando que su contrato se extiende más allá del 2026. Pero en la Fórmula 1, los contratos son papel. El rendimiento, ese sí, es dictadura pura.

Y Ferrari escucha. Observa. Evalúa.

