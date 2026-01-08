Las jóvenes promesas de los países más exóticos que puedes fichar en el Modo Carrera del EA Sports FC 26

El EA Sports FC 26 ha sumado distintas actualizaciones a lo largo de su llegada en los últimos meses, lo cual ha hecho que diversos usuarios se decantan a darle una nueva oportunidad después de los comentarios negativos que hubo en su contra. En ese sentido, uno de los aspectos a detallar es su Modo Carrera.

Antes de la llegada de la comunidad online, el Modo Carrera era uno de los modos de juego más interesantes que el FIFA, hoy EA Sports FC 26, tenía. Por tal motivo, si continúas teniendo un cariño especial por esta modalidad, aquí conocerás las jóvenes promesas de los países más exóticos que puedes adquirir.

¿Qué jóvenes promesas puedes adquirir en el Modo Carrera del EA Sports FC 26?

La primer joyita escondida para el Modo Carrera del EA Sports FC 26 viene de la República Democrática del Congo y tiene como nombre Mario Stroeyknes, el cual juega para el Anderlecht y, con una media de 74 puntos, tiene la capacidad de explotar al grado de llegar a 86 unidades.

Existe un jugador, nacido en Luxemburgo, que también puede destacar como una de las joyas más interesantes de este Modo Carrera. Tiago Pereira forma parte del Borussia Monchengladbach de la Bundesliga Alemana y, pese a tener 67 de media, puede llegar hasta los 82 puntos.

Finalmente, el EA Sports FC 26 también cuenta con Abubacarr Sedi Kinteh, un jugador de apenas 18 años de edad que nació en Zambia y que forma parte del Tromso IL. El defensor central cuenta con una media de 67 puntos; sin embargo, con un buen entrenamiento puede llegar hasta los 84 de potencial.

¿Gilberto Mora es una joven promesa del EA Sports FC 26?

La comunidad mexicana puede disfrutar de Gilberto Mora en su aventura en el Modo Carrera . El jugador nacional cuenta con una media de 73 puntos a sus 17 años, por lo que su potencial podría superar las 85 unidades si es que es titular fijo y cuenta con un periodo de entrenamiento establecido.