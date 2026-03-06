La jugada en el América vs Juárez que demuestra la DESESPERACIÓN de las Águilas

El Club América vive momentos complicados en el Clausura 2026 ante la falta de resultados que los han condicionado a la posición nueve de la tabla, sin Liguilla momentáneamente, y a las lesiones de varios de sus referentes, por lo que la desesperación comienza a ser evidente en algunos de sus jugadores.

La desesperación comienza a hacerse presente en los jugadores de América

Las cosas no le están saliendo bien al América y en el reciente partido en contra de Bravos de Juárez en donde perdió en el último minuto se pudieron ver algunas jugadas que evidenciaron la desesperación de los jugadores por el mal momento del equipo.

Cerca del minuto 83, Alejandro Zendejas intentó encarar a Denzel García; sin embargo, el esférico se alargó de más y el americanista se barrió intentando recuperar el balón, pero terminó por hacer una plancha en contra del futbolista fronterizo, una acción que ni siquiera fue juzgada como falta por el silbante.

Las Águilas solo han ganado uno de sus cuatro más recientes partidos en el Clausura 2026 y tendrán que enfrentar los siguientes compromisos de la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de la Concacaf sin la presencia de Víctor Dávila e Isaías Violante, quien se sumaron a la lista de lesionados del equipo azulcrema en la que ya también se encuentra Henry Martin.

El futuro de André Jardine en el equipo parece ser incierto, ya que el propio director técnico confesó que desea salir de la institución para probar nuevos horizontes.

El América visitará a Querétaro en duelo de la Jornada 10 del Clausura 2026 y posteriormente viajará a Estados Unidos para disputar su partido de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Philadelphia Union.

