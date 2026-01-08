El ‘Profe’ Osorio viene a por todo por el ‘Hormiga’ González

Según perfiles especializados que siguen el día a día del Clube do Remo, el equipo recién ascendido al Brasileirão Série A para 2026 tras conquistar el acceso en 2025, habría puesto sus ojos en el campeón de goleo del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX para reforzar su línea ofensiva.

Te puede interesar: ¿Resentimientos? Futbolista de Rayados evade hacer el pasillo al Toluca

El técnico del Remo, el colombiano Juan Carlos Osorio, ex entrenador de México, habría recomendado a la directiva la contratación del atacante de 22 años. Osorio ve en "Hormiga" el perfil ideal para potenciar el ataque del Leão Azul, que regresará a la élite brasileña después de 32 años y enfrentará a gigantes como Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Un sueño ¿posible para Osorio?

La operación parece prácticamente imposible. Armando González renovó hace apenas unas semanas su contrato con el Guadalajara en un vínculo multianual hasta 2029, que incluye cláusulas de rescisión de 18 millones de dólares para clubes del continente americano y 15 millones de euros para el mercado europeo. Estos montos representan una barrera importante para el Remo, cuya plantilla completa está valuada en alrededor de 14 millones de euros según plataformas como Transfermarkt. Pagar la cláusula implicaría invertir más que el valor total de su actual plantilla.

O Clube do Remo monitora a situação do centroavante Armando González, de 22 anos, que pertence ao Chivas Guadalajara, do México. O atacante é um dos nomes indicados pelo técnico Juan Carlos Osorio para reforçar o setor ofensivo azulino.



Na atual temporada, González soma 19… pic.twitter.com/ihwt4bZTiM — Zona Remista (@ZonaRemista) January 7, 2026

A ello se suma que el propio jugador prioriza quedarse en Chivas para mantener la visibilidad necesaria y seguir llamando la atención del técnico Javier 'Vasco' Aguirre, con miras a una posible convocatoria a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

En Chivas esperan que todo quede en un rumor

Por ahora, todo apunta a que el interés se quedará en simple rumor. Lo que sí es una realidad es que el nombre de Armando González seguirá resonando a nivel internacional si mantiene la racha goleadora que lo consagró como campeón de goleo y Jugador Más Valioso del Apertura 2025. De momento, 'Hormiga' y el Rebaño Sagrado se preparan para debutar en el Clausura 2026 recibiendo al Pachuca este sábado en la Jornada 1.

Te puede interesar: Este sería el once titular de Chivas vs Pachuca para la Jornada 1 del Clausura 2026