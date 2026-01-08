¿Resentimientos? Futbolista de Rayados evade hacer el pasillo al Toluca

Con las heridas todavía sin cerrar, al interior de los Rayados evaden pensar en hacer el “pasillo” al Toluca durante el partido de la fecha inaugural del Clausura 2026.

Te puede interesar: Las 5 joyas de la cantera de Chivas que pueden explotar en este Clausura 2026

Así lo reveló el jugador Jorge Rodríguez, a quien le sorprendió cuando la prensa le cuestionó sobre si contemplaban realizar esta tradición proveniente del futbol europeo, en el que los rivales hacen una fila para aplaudir al actual monarca de la competición en su primer juego.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Un partido que en la previa, ya es polémico

Incluso le preguntaron al “Corcho” lo que esto representaría al tomar en cuenta la rivalidad que se avivó con el portero mexicano Hugo González, quien en sus redes sociales ironizó por eliminar a los equipos regiomontanos para levantar el título con los Diablos Rojos.

“No sabía que se hacía pasillo. Desde que llegué no lo vi nunca, así que no tenía idea", contestó extrañado el mediocampista argentino en atención a medios este 7 de enero del 2026.

También evitó engancharse con algunas de las preguntas por reencontrarse al guardameta rival, el cual pasó por dos etapas por la “Pandilla”.

“Lo del pasillo no lo hablamos porque como no es costumbre acá, yo no lo vi nunca”, agregó Rodríguez.

Cabe señalar que, el “pasillo” no es obligatorio y solo algunos de los clubes del balompié azteca lo han hecho en anteriores torneos, por lo que se mantendrá en incertidumbre hasta que los dirigentes de Rayados anuncien algo al respecto.

Con confianza ante el campeón

El “Corcho” Rodríguez señaló que en lo futbolístico se encuentran preparados para recibir al Toluca, pero sin caer en algún exceso de confianza.

“Enfrentamos al último campeón, al último bicampeón. Sabemos que es un gran rival. No sabemos cómo va a jugar, pero hay que tenerle el respeto de siempre. Nosotros confiamos en lo nuestro y en hacer lo que venimos trabajando”, dijo.

Los Rayados le harán los honores a los Diablos Rojos este sábado 10 de enero del 2026, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

Te puede interesar: VIDEO: exentrenador de Rayados vivió un dramático momento con sus hijos, ¡casi se ahogan!