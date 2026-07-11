Fue vital en el título de Cruz Azul en 2021, pero salió del club por la puerta de atrás debido a esta razón

El 30 de mayo del 2021 Cruz Azul celebró su noveno título de Liga luego de más de 20 años de espera, esto tras vencer en el marcador global a Santos Laguna por 2-1 tras el empate en la cancha del Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En esta plantilla figuraban varias estrellas consolidadas en aquel momento, aunque sin duda uno de los jugadores más importantes del club fue Juan Escobar, figura de Cruz Azul que, sin embargo, abandonó La Noria de manera polémica luego de una situación extradeportiva.

¿Por qué Juan Escobar, figura de Cruz Azul, salió del club por la puerta de atrás?

Fue a principios del 2024 cuando Cruz Azul sorprendió a todos al confirmar la salida de Juan Escobar, quien, hasta antes de esta situación, era uno de los líderes y capitanes de la institución. Esta baja se debió directamente a los conflictos que el guaraní vivió con la directiva celeste.

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En concreto, Juan Escobar tuvo conflictos deportivos con el entrenador argentino Martín Anselmi, quien en ese momento le aseguró que no tenía un puesto asegurado como titular tal y como se venía manejando en el pasado. Además, este problema escaló hasta la dirección deportiva comandada por Iván Alonso.

Tal situación hizo que tanto Iván Alonso como Martín Anselmi tomaran la decisión de prestar a Juan Escobar a Toluca, hecho que generó mucho malestar entre la afición de Cruz Azul que, en ese momento, veía al guaraní como uno de sus elementos más confiables en la zona defensiva.

¿Cuáles fueron los números de Juan Escobar en Cruz Azul?

Juan Escobar llegó a Cruz Azul en julio del 2019 y dejó La Noria en febrero del 2024 para arribar a Toluca. En esta etapa, el paraguayo no solo se afianzó como titular, líder y capitán del equipo, sino que también registró 14 anotaciones y 11 pases a gol en 163 duelos disputados.