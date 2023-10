“Gallo” Estrada quiere pelear vs Ioka pero le ofrecen una bolsa muy baja

El boxeador mexicano, Juan Francisco “Gallo” Estrada tiene la ilusión de cerrar el 2023 con una pelea después de derrotar a Román “Chocolatito” González y aunque aún están las negociaciones para buscar ir a Japón y unificar los cinturones peso mosca con el japonés Kazuto Ioka, todo está trabado por el momento debido a la bolsa muy baja que se ofrece al púgil azteca.

“Malas noticias porque nos están ofreciendo una bolsa muy baja, después de dar buenas peleas me quieren pagar la mitad de lo que me dieron con la del “Chocolate”, si no es la misma bolsa o algo más y que me digan la mitad es una grosería, estamos negociando si se va hacer o no. No, está en un 50-60 porciento todavía por la oportunidad de unificar, puedo pelear con cualquiera otro”, mencionó el “Gallo” Estrada en el famoso martes de café del CMB.

Te puede interesar: Tyson Fury acepta una mala presentación ante un debutante Francis Ngannou

Checo Pérez y Max Verstappen rompen la piñata previo a GP de México 2023

La pelea se realizaría en Japón el último día del año, un combate que unificaría el cinturón del CMB en peso super mosca que tiene el mexicano y el del nipón.

“La pelea se tiene programada para el 31 de diciembre en Japón, pero me quieren pagar la mitad de lo que gané ante Román González por el título. Creo que al menos merezco recibir lo que obtuve en la pelea anterior, por qué aunque uno también pelea por la gloria y el legado, también se piensa en el futuro y en el respeto a la imagen del campeón”.

Por ahora Juan Francisco Estrada se sigue preparando en la Ciudad de México para el combate del 31 de diciembre y en caso de no concretarse buscar otras opciones para tener pelea antes de terminar el año.

“Llevamos ya dos meses en la altura, tengo una pelea en diciembre en Japón contra Kazuto Ioka, si vamos a Japón no hay que dejar nada a la suerte. Va a ser una gran pelea, estamos entrenando con todo, yo creo que va a ser una gran preparación, estamos entrenando muy fuerte me siento bien físicamente. En mi caso hablé con mi promotor y me dijo que esperemos una o dos semanas más para ver qué puede ofrecer, también hable con Fernando Beltrán, hemos trabajado excelente, qué lo resuelvan en la bolsa porque yo quiero pelear antes de que se acabe el año”, puntualizó Estrada.

Te puede interesar: El Gran Premio de México hace historia al tener una derrama económica nunca antes vista