Juan Joel Pacheco, maratonista mexicano representante en Tokio 2020

El maratonista mexicano hará su debut olímpico en la edición de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, los cuales están próximos a inaugurarse en el Estadio Olímpico. Juan Joel Pacheco Orozco, es una historia de superación y constancia, ha participado en cuatro maratones internacionales y busca hacer historia en el medallero olímpico.

El deportista que superó las adversidades

Pero, antes de ser el maratonista mexicano representante en Tokio, ha externado que: “Han

sido dieciséis años difíciles y fáciles en algunos aspectos, pero creo que las partes difíciles son las que te hacen aprender. Si he tenido muchas adversidades, hace cuatro años no me veía en la posición en la que me veo ahorita, llegué hasta pedir dinero en camiones, cuando fui a una carrera”.

Juan Joel Pacheco ahora es un deportista olímpico completo que ahora ve reflejado todo su esfuerzo, asegura que para el no son sacrificios porque todo lo hace con mucho gusto.

El maratonista mexicano tiene una anécdota que recuerda cada vez que esta a punto de rendirse, en una ocasión fue a una carrera en Saltillo, Coahuila y solamente traía 950 pesos. Juan Joel Pacheco, acudió motivado y para ver si ganaba.

En su viaje realizado le sobraron 25 pesos y un amigo en Saltillo lo recogió en la Central de Autobuses, en el trayecto Pacheco le preguntó, ¿qué vamos a comer? El deportista le dijo a su a,igo que traía únicamente 25 pesos a lo que su compañero le respondió que el contaba con 50 pesos.

Ambos acordaron pedir dinero en un camión, mientras uno cantaba, el otro explicaba a qué había ido. Juan Joel Pacheco, asegura que les dijó que irían a un medio maratón.

En el camión prometió que iba a ganar y sí, al día siguiente ganó la carrera. Su premio en esa ocasión fue de 25 mil pesos, una vez terminada la carrera le agradeció a su amigo y le invitó de comer pizza.

Actualmente, Juan Joel Pacheco, tiene una marca de 2 horas con 13 minutos, la mejor de un maratonista mexicano. En el marco del evento, Blas Ruiz Martínez también fue seleccionado como Entrenador Absoluto.

