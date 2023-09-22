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Resumen: Juárez 1-2 Atlas | Jornada 9 del Apertura 2023

Dentro de la Jornada 9 del Apertura 2023, el Atlas se metió a la cancha de los Bravos de Juárez para terminar llevándose un triunfo que los elevará en la tabla

Por: Azteca Deportes

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