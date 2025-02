“Yo quiero seguir en el banquillo”, Carlo Ancelotti sobre el polémico arbitraje

Tras toda la polémica que se vivió en la visita del Real Madrid a Pamplona para enfrentar al Osasuna, debido a la expulsión de Jude Bellingham y la decisión del árbitro español José Luis Munuera Montero de no marcar penal a favor de los Merengues, por lo que la rueda de prensa post partido de Carlo Ancelotti era sumamente llamativa para ver que declaría el mandamás de los Merengues.

El entrenador italiano se veía sumamente molestó tras la actuación del cuerpo arbitral, sin embargo, prefirió no decir nada contundente ante el temor de una sanción para las próximas jornadas de LaLiga; el tema que sí mencionó el experimentado director técnico fue en relación a que fue lo que en verdad dijo su jugador Jude Bellingham y el error que cometió Munuera Montero al confundir las palabras en inglés.

“Yo quiero seguir en el banquillo, ha sido un partido a nivel futbolístico, lo hemos empezado muy bien y lo hemos acabado bien, con uno menos, creo que la tarjeta roja a Bellingham, creo que no ha entendido bien el inglés porque él le ha dicho Fuck Off no le ha dicho Fuck You, entonces creo que ahí se ha equivocado porque la traducción de Fuck Off en español es no me jodas, que creo que no es algo ofensivo”, comentó de manera molesta Carlo Ancelotti en la rueda de prensa post partido contra el Osasuna.

¿Real Madrid en guerra contra el arbitraje español?

Desde la queja formal del Real Madrid ante el arbitraje español, la entidad Merengue ha estado envuelta en jugadas polémicas en sus partidos contra el Atlético de Madrid y el Osasuna, las cuales han afectado de manera directa al marcador en ambos encuentros.

“Han pasado dos cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos, no tengo ganas de añadir más porque de verdad quiero estar en el banquillo el próximo partido”, añadió el italiano sobre las polémicas que han tenido los últimos dos partidos en LaLiga.

