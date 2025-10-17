Juega en América y lanzó polémica confesión antes del Clásico Joven ante Cruz Azul: admitió arbitraje a favor de su equipo

Se acerca una nueva edición del Clásico Joven, que tendrá a cinco jugadores muy valiosos presentes , pero para muchos aficionados es difícil olvidar el Club América vs. Cruz Azul jugado el 26 de mayo de 2024. Ambos equipos se enfrentaban por la última final del Clausura 2024 y los azulcremas se quedaron con la victoria y el campeonato gracias a un penalti decisivo, pero muy polémico.

Alexis Gutiérrez, ex Cruz Azul y actual jugador del América, afirmó que la jugada entre Israel Reyes y Rodolfo Rotondi “no fue penal” en una entrevista con Ricardo Peláez. Así terminó reconociendo que la decisión de Marco Antonio Ortíz fue, según su juicio, un error. Estas declaraciones no cayeron muy bien en los aficionados americanistas, pues indirectamente respaldó a Cruz Azul, equipo que perderá a ciertos jugadores para el Clásico Joven .

Club América Alexis Gutiérrez se refirió a la polémica del Clausura 2024

Cabe destacar que el canterano de La Máquina formaba parte de la institución azul durante aquella final, por lo que alimenta aún más la polémica. Sin embargo, Gutiérrez buscó matizar sus palabras recordando que las polémicas arbitrales no se dieron solamente en aquel encuentro: “Después hay un penal de Antuna y es lo mismo”, comentó, dejando en claro que hubo fallos a favor de los dos equipos en aquella final.

Alexis Gutiérrez no termina de convencer en el América

Sumada a sus declaraciones a favor de Cruz Azul, el mediocampista aún no termina de cuajar dentro del equipo de André Jardine. Desde el inicio del Apertura 2025, Gutiérrez arrastra un rendimiento irregular, siendo suplente para el entrenador brasileño. Como si fuese poco, la directiva desembolsó 5 millones de dólares por su fichaje, por lo que aún no ha podido ganarse el cariño de la afición azulcrema.

¿Cuándo se jugará el Clásico Joven entre América y Cruz Azul por el Apertura 2025?

América se enfrentará a Cruz Azul el sábado 18 de octubre a las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario. Será por la jornada 13 del Apertura 2025 y ambos equipos buscarán la victoria para posicionarse en lo más alto de la tabla de la Liga BBVA MX.