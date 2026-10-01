¿Juega hoy Erling Haaland en el partido de Gales vs. Noruega?

Mientras el futbol internacional está sacudido porque Cristiano Ronaldo abandonó Portugal, Noruega se prepara para enfrentar a Gales por una nueva jornada de la UEFA Nations League 2026-27 y muchos se preguntan si estará Erling Haaland. El conjunto escandinavo necesita recuperarse después de perder ante el equipo luso.

Erling Haaland brilló como uno de los líderes de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , y ahora vuelve a ser una de las principales figuras de Noruega. El delantero del Manchester City apunta a comenzar como titular ante Gales.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

Con Erling Haaland, la alineación de Noruega ante Gales

De acuerdo con la alineación trascendida, el punta del City estará desde el inicio. Noruega formaría con Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Erling Haaland y Oscar Bobb.

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El equipo dirigido por Ståle Solbakken buscará volver al triunfo después de caer 1-2 ante Portugal. Antes de esa derrota, había comenzado esta fecha FIFA con una victoria frente a Dinamarca.

Haaland nació en Inglaterra, pero juega para Noruega|REUTERS

Gales, por su parte, intentará aprovechar su condición de local para conseguir sus primeros puntos. El seleccionado perdió sus dos encuentros anteriores, ante Dinamarca y Portugal, por lo que necesita sumar para evitar complicarse todavía más en el Grupo 4 de la Liga A.

Detalles de Noruega vs. Gales

Gales recibirá a Noruega este jueves 1 de octubre. El encuentro comenzará a las 12:45 horas del Centro de México y será uno de los partidos de esta jornada de la UEFA Nations League 2026-27.

|X: Erling Haaland

El historial entre ambos seleccionados registra seis enfrentamientos, con tres victorias para Gales, una para Noruega y dos empates. El último antecedente se produjo en noviembre de 2011, cuando Gales se impuso por 4-1.

¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en Noruega?

Haaland registra 65 goles en 57 partidos con la Selección de Noruega. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también tuvo una actuación destacada, con 7 anotaciones en 5 encuentros.

Ahora buscará aumentar esa cifra ante Gales y ayudar a Noruega a recuperar terreno en la Nations League. El delantero de 26 años es nuevamente la principal referencia ofensiva de su selección.

