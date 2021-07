Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 28 de Julio | Tokyo 2020

La actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 continúa. Repasa la agenda general de competencias y no te pierdas la actividad de este miércoles 28 de julio en la justa veraniega.

Clavados

Compiten los mexicanos, Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya.

Final sincronizados 3m masculino - 01:00

Tiro con Arco

Compite Alejandra Valencia en la ronda de 32.

Karyna Dziominskaya vs Alejandra Valencia - 21:27

Todo lo que no sabías sobre el Tiro con Arco | El ABC de Tokyo 2020

Futbol Masculino

Grupo A:

Sudáfrica vs México - 06:30

Francia vs Japón - 06:30



Grupo B:

Rumanía vs Nueva Zelanda - 03:30

República de Corea vs Honduras - 03:30

Grupo C:

España vs Argentina - 06:00

Australia vs Egipto - 06:00

Grupo D:

Arabia Saudita vs Brasil - 03:00

Alemania vs Costa de Marfil - 03:00





Te puede interesar: Horarios de los cuartos de final |Futbol femenil Tokyo 2020

Gimnasia Artística

Final All-Around masculino - 05:15

Natación

100m estilo libre femenino - Series de 05:00 a 05:17

200m dorso masculino - Series de 05:21 a 05:32

200m pecho femenino - Series de 05:36 a 05:49

200m combinado individual masculino - Series de 05:54 a 06:12

Relevo 4x200 estilo libre femenino - Series de 06:17 a 06:27

Pruebas por medallas:

800m estilo libre masculino - 20:30

200m pecho femenino - 20:44

200m mariposa femenino - 21:28

100m estilo libre masculino - 21:37

Relevo 4x200 estilo libre femenino - 22:31

Boxeo

Peso semipesado masculino, octavos de final - De 00:12 a 00:27

Peso pluma femenino, cuartos de final - De 03:00 a 03:15

Peso medio femenino, octavos de final - De 03:30 a 04:18

Peso pluma masculino, octavos de final - De 04:36 a 05:24

Peso semipesado masculino, octavos de final - De 05:39 a 06:27

Peso medio masculino, octavos de final - De 21:00 a 21:48

Peso súper pesado masculino, octavos de final - De 22:03 a 23:54

Golf

Los mexicanos, Abraham Ancer y Carlos Ortíz, tendrán actividad.

Stroke play individual masculino - 17:30

Bádminton

Fase de Grupos rama masculina - 04:00 / 07:30

Baloncesto

Preliminares Varonil:

Italia vs Australia - 03:20

República Checa vs Francia - 07:00

Eslovenia vs Japón - 23:40

Preliminar Femenil:

Canadá vs República de Corea - 20:00

Baloncesto 3x3

Rama femenil:

Estados Unidos vs Francia - 03:00

Comité Olímpico Ruso vs China 04:10

Rama varonil:

Serbia vs Comité Olímpico Ruso - 03:30

Bélgica vs Letonia - 04:40

Partidos por Medallas:

Final femenina por el bronce - 06:45

Final masculina por el bronce - 07:15

Final femenina por el oro - 07:55

Final masculina por el oro - 08:25

Balonmano

Ronda preliminar masculina:

Japón vs Egipto - 00:15

Noruega vs Argentina - 02:15

Brasil vs España - 05:30

Francia vs Alemania - 07:30

Ronda preliminar femenina:

Países Bajos vs Angola - 19:00

España vs Brasil - 21:00

Ciclismo BMX Racing

Cuartos de final masculino - 20:00, 20:42 y 21:24 horas.

Cuartos de final femenino - 20:21, 21:03 y 21:45 horas.

Ciclismo de Ruta

Contrarreloj individual masculino - 00:00

Ecuestre

Adiestramiento individual, Gran Premio libre - 03:30

Esgrima

Combate por la medalla de bronce:

Sable por equipos masculino - 04:30

Combate por la medalla de oro:

Sable por equipos masculino - 05:30

Conoce más sobre la espectacular esgrima | El ABC de Tokyo 2020

Halterofilia

Final masculino 73 kg - 05:50

Hockey sobre césped

Los partidos en ambas ramas inician a las 04:30 y culmina las 22:15.

Judo

Combates finales de 03:00 a 05:50

Combates por medallas de bronce:

Hasta 70 kg femenino, grupos A y B

Hasta 90 kg masculino, grupos A y B

Combates por medallas de oro:

Hasta 70 kg femenino

Hasta 90 kg masculino

Rugby 7

Partido por la medalla de bronce - 03:30 Partido por la medalla de oro - 04:00

Te puede interesar: Las mejores tenistas mexicanas en la historia