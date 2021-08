Agenda y actividades en los Juegos Olímpicos: 4 de agosto | Tokyo 2020

La actividad de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 continúa. Repasa la agenda general de competencias y no te pierdas la actividad de este miércoles 4 de agosto en la justa veraniega.

Atletismo

1500 metros femenino, semifinal - De 5 a 5:30 AM

400 metros femenino, semifinal - De 5:30 a 5:46 AM

Lanzamiento de martillo masculino, final - De 6:15 a 6:30 AM

800 metros masculino, final - 7:05 a 7:30 AM

200 metros masculino, final - 7:55 a 8 AM

Salto de altura femenino, clasificatoria - 7:10 - 7:16 PM

Salto triple masculino, final - 9 a 9:05 PM

Lanzamiento de peso masculino, final - 9:05 PM



110 metros con vallas masculino, final - 9:55 PM

Baloncesto

Japón vs Bélgica, femenino, cuartos de final - 3:20 AM

España vs Francia, femenino, cuartos de final - 7 AM

Estados Unidos vs Australia, masculino, semifinal - 11:15 PM

Balonmano femenino

Suecia vs República de Korea, cuartos de final - 3 AM

Francia vs Países Bajos, cuartos de final - 3:45 AM

Biesbol

República de Korea vs Japón, semifinal - 5 AM

Ciclismo de pista

Perscución por equipos masculino, final - 4:06 AM a 4:13 AM

Ecuestre

Saltos individual, final - 5 AM

Escalada deportiva

Combinada femenino, velocidad, clasificatoria - 3 AM

Combinada femenino, velocidad, clasificatoria - 4 AM

Combinada femenino, dificultad, clasificatria - 7:10 AM

Natación artística

Dúo, rutina libre, final - 5:30 AM

Clavados

Plataforma 10 metros, femenino, preliminares - 1 AM

Plataforma 10 metros, femenino, semifinal - 8 PM

Waterpolo

España vs Estados Unidos, masculino, cuartos de final - 12 AM

Grecia vs Montenegro, masculino, cuartos de final - 1:30 AM

Italia vs Serbia, masculino, cuartos de final - 4:20 AM

Croacia vs Hungría, masculino, cuartos de final - 5:50 AM



Natación en aguas abiertas

10 kilómetros masculino, competencia por medalla de oro - 4:30 PM

Voleibol

Brasil vs Rusia, masculino, semifinales - 11 PM

