Atleta Alen Hadzic es señalado en Tokyo por presunto abuso

Alex Hadzic, uno de los integrantes del equipo de esgrima varonil de Estados Unidos tiene denuncias en su contra por abuso sexual y sus compañeros lo exhibieron en el partido inaugural de su disciplina en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Jake Hoyle, Curtis McDowald y Yeisser Ramírez, en la inauguración del partido, usaron cubrebocas rosas como símbolo de solidaridad por las chicas que fueron presuntas víctimas de su compañero, Alen Hadzic. El esgrimista fue apartado de la Villa Olímpica para evitar incidentes o malos comportamientos, además, viajó a Tokyo en un vuelo aparte.

Es muy decepcionante para mí estar en el mismo equipo que él y representar a Estados Unidos... He trabajado toda mi vida para llegar aquí. Y ver a este horrible humano poder compartir este momento y poder representar al equipo es simplemente deplorable. Esgrimista olímpica para Buzzfeed

¿Desde cuándo Alen Hadzic es acusado de abuso sexual?

El atleta estadounidense Alen Hadzic de 29 años, fue acusado de abuso sexual por tres mujeres esgrimistas las cuales habrían sido sus víctimas entre 2013 y 2015.

Alen Hadzic fue suspendido

El 2 de junio de 2021 fue suspendido temporalmente en su disciplina por el US Center for SafeSport, organización que se encarga de proteger a los atletas que sufren abuso sexual, emocional y físico.

Hadzic negó todo y apeló a un árbitro, el cual permitió que continuara en su preparación ya que consideraba que la suspensión era inapropiada debido a las acusaciones que le presentaron, con esto el esgrimista continuó con su adiestramiento para los Juegos Olímpicos.

Atletas rechazan a Alen Hadzic por el presunto abuso

Pese a lo que dictaminó el juez, los compañeros de Alen Hadzic lo rechazaron y no permitieron que se alojara con ellos en la Villa, además el atleta tiene ciertas restricciones, una de ellas es no convivir con mujeres y además no pudo participar en el desfile de la ceremonia inaugural de Tokyo 2020.

¿Qué opina el abogado de Alen Hadzic?

El abogado de Hadzic señaló que el esgrimista nunca cometió las agresiones por las que estaba siendo señalado y que no existe ninguna denuncia en su contra, aunque confirmó que estuvo involucrado en un consentimiento sexual en la Universidad de Columbia, por lo que fue suspendido.