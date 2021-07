¿Cómo reaccionará Gignac si le anota a México en Tokyo 2020?

El atacante francés de Tigres, André Pierre Gignac habló sobre el posible escenario de anotarle a México durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ya que él y su combinado se verán las caras ante el “Tri” Olímpico en la ronda de grupos de la justa veraniega.

“No creo (festejar si anota). Es mi país de adopción, me siento un mexicano más, tengo hijos mexicanos, cómo me han recibido hace seis años, tengo la cultura en la sangre, así que va a ser un partido muy especial para mí", declaró el galo.

Para Gignac, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un sueño, y aunque aseguró que le gustaría estar con Tigres durante el comienzo del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, el poder representar a su país de nacimiento en un certamen de esa índole era simplemente algo que no podía rechazar.

“Yo les dije que estoy feliz y al mismo tiempo triste porque no quería irme, pero una selección no se puede rechazar; es la única competición que no he jugado, era importante; lo veía en la tele cuando era joven y chiquito, ahora es más un objetivo que un sueño”, agregó.



¿Qué espera Gignac de la selección mexicana olímpica?

El ariete de 35 años conoce a muchos de los jugadores con los que se enfrentará el 22 de julio a las 3:00 horas (tiempo del centro de México) en el Tokyo Stadium, por lo que sabe de su capacidad y ambición que poseen.

“Los conozco muy bien, nos enfrentamos casi todos los de semana así que ya tenemos algunas cositas. Es un es un equipazo el que tienen, sé que van a hacer todo para pasar la primera ronda y hacer una cosa increíble como en el 2012, va a ser un grupo de los complicados”, puntualizó.

Por último, pese a que se ha convertido en ídolo, referente y máximo goleador en la historia de Tigres, el “Bómboro” aseguró que el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no sufrirá por su ausencia, ya que confía en que sus compañeros tienen calidad y podrán obtener victorias en el inicio del siguiente torneo.