Conoce a los convocados de la Selección Mexicana para Tokyo 2020

¡Oficial! Se dio a conocer la lista de los jugadores convocados a la Selección Mexicana de Futbol que comanda el entrenador Jaime Lozano y que representarán al país Azteca en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

A través de su cuenta de Twitter Oficial, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de los elementos que buscarán una medalla en la justa Olímpica que se llevará a cabo en tierras niponas.

La lista está compuesta por 22 jugadores gracias a que en días recientes, la Federación Mexicana de Futbol recibió un comunicado por parte de la FIFA en donde se confirmó que podían registrar a esa cantidad de elementos.

En dicha lista destacan los tres refuerzos de experiencia que son Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín, además de que se contará con la presencia del jugador del Real Betis, Diego Lainez.

Porteros: Guillermo Ochoa (América) , Luis Malagón (Necaxa) y Sebastián Jurado (Cruz Azul).

Defensas: Jorge Sánchez (América), César Montes (Rayados), Jesús Angulo (Atlas), Johan Vásquez (Pumas), Érick Arguirre (Pachuca) y Vladimir Loroña (Xolos).

Medios: Luis Romo (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Rayados de Monterrey), Fernando Beltrán (Chivas), Joaquín Esquivel (F.C. Juárez), Uriel Antuna (Chivas), Sebastián Córdova (América), Jesús Angulo (Chivas), Diego Lainez (Real Betis) y Roberto Alvarado (Cruz Azul).

Delanteros: Alexis Vega (Chivas), Henry Martín (América), Jesús Ricardo Angulo (Chivas) y Eduardo Aguirre (Santos).

Mexsport

Fecha, horarios y dónde ver a México en Tokyo 2020

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la Selección Mexicana de Futbol comandada por Jaime Lozano formará parte del Grupo A, en donde enfrentará a rivales complicados como Francia, el anfitrión Japón y Sudáfrica.

Los rivales más complicados serán los galos que tendrán como refuerzos a los jugadores de Tigres André-Pierre Gignac y Florian Thuavin.

Estos son los partidos de México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

México vs Francia | 22 de julio | Tokyo 2020 | Tokio.

México vs Japón | 25 de julio | Tokyo 2020 | Saitama.

México vs Sudáfrica | 28 de julio | Tokyo 2020 | Sapporo.

Recuerda que toda la actividad de la Selección Olímpica podrás disfrutarla a partir del 22 de julio completamente en vivo a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.