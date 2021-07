¿Cuándo y dónde será la final de futbol en juegos olímpicos?

Si bien el proceso hacia la final del futbol olímpico es algo que llena de emoción a todos los aficionados, la realidad es que todos los ojos estarán en partido en específico, la gran final.

Dicho compromiso está pactado para celebrarse el sábado 7 de agosto a las 6:30 am (tiempo del centro de México) en el estadio Internacional de Yokohama, donde también tuvo lugar el último compromiso de la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, donde Brasil se impuso a Alemania por marcador 2-0, con doblete del Fenómeno, Ronaldo.

También podrías leer: Calendario, fechas y horarios del Futbol Varonil en Tokyo 2020

No obstante, para llegar a la cita final, 16 selecciones varoniles tendrán que enfrentarse en varios partidos previos y con ello determinar si hay nuevo campeón olímpico, o si Brasil repite la hazaña lograda hace cinco años en su casa, Río de Janeiro 2016.

22 de julio:

Grupo A:

México vs Francia - 03:00 am

Japón vs Sudáfrica - 08:00 am

Grupo B:

Nueva Zelanda vs República de Corea - 03:00 am

Honduras vs Rumanía - 08:00 am





Grupo C:

Egipto vs España - 02:30 am

Argentina vs Australia - 07:30 am

Grupo D:

Costa de Marfil vs Arabia Saudita - 03:30 am

Brasil vs Alemania - 08:30 am

25 de julio:

Grupo A:

Francia vs Sudáfrica - 03:00 am

Japón vs México - 08:00 am

Grupo B:

Nueva Zelanda vs Honduras - 03:00 am

Rumanía vs República de Corea - 08:00 am

Grupo C:

Egipto vs Argentina - 02:30 am

Australia vs España - 07:30 am

Grupo D:

Brasil vs Costa de Marfil - 03:30 am

Arabia Saudita vs Alemania - 08:30 am

Te puede interesar: Las sedes olímpicas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

28 de julio:

Grupo A:

Francia vs Japón - 03:30 am

Sudáfrica vs México - 08:30 am

Grupo B:

República de Corea vs Honduras - 03:30 am

Rumanía vs Nueva Zelanda - 08:30 am

Grupo C:

Australia vs Egipto - 08:00 am

España vs Argentina - 08:00 am

Grupo D:

Alemania vs Costa de Marfil - 03:00 am

Arabia Saudita vs Brasil - 08:00 am

Luego de la Fase de Grupos, la instancia de Cuartos de Final en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 está pactada en el calendario para llevarse a cabo el 31 de julio; mientras que las Semifinales se disputarán el 3 de agosto