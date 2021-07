Calendario, fechas y horarios del Futbol Varonil en Tokyo 2020

A 15 días de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el futbol es una de las disciplinas que dará inicio antes de la Ceremonia Inaugural. El torneo varonil comenzará el 22 de julio y culminará el próximo 7 de agosto con el juego por la medalla de oro y la ceremonia de premiación.

Divididos en cuatro grupos, 16 selecciones competirán en la justa veraniega a la cual, Brasil llega como campeón defensor tras conquistar el oro en Río 2016.

¿Qué equipos son los favoritos para ganar las medallas 🥇🥈🥉 de fútbol ⚽️ de #Tokyo2020? pic.twitter.com/jR0saC5Rn4 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 1, 2021

Conoce el calendario, fechas y horarios de los juegos en la capital de Japón.

Partidos de la Fase de Grupos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

22 de julio:

Grupo A:

México vs Francia - 03:00 am

Japón vs Sudáfrica - 08:00 am





Grupo B:

Nueva Zelanda vs República de Corea - 03:00 am

Honduras vs Rumanía - 08:00 am

Grupo C:

Egipto vs España - 02:30 am

Argentina vs Australia - 07:30 am





Grupo D:

Costa de Marfil vs Arabia Saudita - 03:30 am

Brasil vs Alemania - 08:30 am

25 de julio:

Grupo A:

Francia vs Sudáfrica - 03:00 am

Japón vs México - 08:00 am





Grupo B:

Nueva Zelanda vs Honduras - 03:00 am

Rumanía vs República de Corea - 08:00 am

Grupo C:

Egipto vs Argentina - 02:30 am

Australia vs España - 07:30 am

Grupo D:

Brasil vs Costa de Marfil - 03:30 am

Arabia Saudita vs Alemania - 08:30 am

Te puede interesar: Las sedes olímpicas de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

28 de julio:

Grupo A:

Francia vs Japón - 03:30 am

Sudáfrica vs México - 08:30 am

Grupo B:

República de Corea vs Honduras - 03:30 am

Rumanía vs Nueva Zelanda - 08:30 am

Grupo C:

Australia vs Egipto - 08:00 am

España vs Argentina - 08:00 am

Grupo D:

Alemania vs Costa de Marfil - 03:00 am

Arabia Saudita vs Brasil - 08:00 am

Luego de la Fase de Grupos, la instancia de Cuartos de Final en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 está pactada en el calendario para llevarse a cabo el 31 de julio. Las Semifinales se disputarán el 3 de agosto y la Gran Final el día 6 de agosto. Por su parte, el juego por la medalla de bronce será un día antes.

Te puede interesar: Conoce a los convocados de la Selección Mexicana para Tokyo 2020