Paola Espinosa da su verdad sobre ausencia en Juegos Olímpicos

La histórica atleta Paola Espinosa realizó una conferencia de prensa virtual luego de que la semana pasada se diera a conocer que no forma parte de la lista de clavadistas mexicanos que viajarán a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Considera injusta la decisión ya que junto con Melany Hernández logró en 2019 la plaza olímpica para México en los clavados sincronizados desde trampolín de 3 metros.

A pesar de ese logro, en el control interno realizado hace unos días en el CNAR, la dupla terminó en la tercera posición, hecho que fue determinante para que Carolina Mendoza y Dolores Hernández, ganadoras de esa prueba, fueran las elegidas por la Federación Mexicana de Natación.

“Melany Hernández tenía mal un hombro y vértigo, pero para Juegos Olímpicos estoy segura que íbamos a estar listas porque no llevamos una competencia juntas, ya habíamos competido en varias ocasiones y no nada más en México sino a nivel mundial. Para un deporte de apreciación, necesitas que los jueces te vean y a los jueces ya les había gustado mucho la pareja de Paola Espinosa y Melany Hernández tanto que nos hicimos tercer lugar mundial. Considero que sí seríamos la carta más fuerte porque tenemos la experiencia” mencionó Espinosa quien buscaba sus quintos Juegos Olímpicos.

Camino a #Tokyo2020



Cuotas olímpicas de México

Relación actualizada al 21/06/2021

➡️ 70 plazas

➡️ 35 varoniles

➡️ 35 femeniles

➡️ 128 deportistas

➡️ 78 varoniles

➡️ 50 femeniles

Lee más 👉https://t.co/2wlgF7ss3w pic.twitter.com/yAig1c2Uoq — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) June 22, 2021

Te puede interesar: Deportistas mexicanos clasificados a Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Su ausencia se decidió en la mesa

Paola Espinosa responsabilizó de la decisión de dejarla fuera de Tokyo 2020 a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, con quien tuvo diversos desencuentros en el último año. Uno de ellos y que de acuerdo con Paola hizo romper la relación, fue negarse a publicar en redes sociales mensajes de apoyo a la dirigente.

“Te puedo decir que estoy tranquila y en paz porque hice lo mejor que pude. En la mesa se decidió que no iba a ir a Juegos Olímpicos, no se decidió tirando un clavado. No puedo apoyar algo que está afectando a los atletas” mencionó Espinosa.

La clavadista finalizó su mensaje deseando éxito a la selección de clavados y dijo que se siente parte de Tokyo 2020 porque les heredó una plaza directa en la final del trampolín de 3 metros sincronizados, prueba en la que México no calificaba desde Atenas 2004.

Te puede interesar: Presentan carteles oficiales de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020