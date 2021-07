Brasil clasificado, Alemania eliminado en grupo D | Futbol Tokyo 2020

La última jornada en el grupo D de futbol, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, dejó la primera sorpresa del torneo: el país medallista de plata en Río 2016 quedó eliminado, Alemania. La selección europea apenas sumó tres puntos, por siete de Brasil y cinco de Costa de Marfil, primero y segundo lugar del sector, respectivamente.

Conoce la Lucha Libre de los Juegos Olímpicos | #ElABCDeTokyo2020

Te podría interesar: Las reacciones del mundo ante el retiro de Simone Biles de Tokyo 2020

Alemania: la decepción del grupo D en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

La vigente medallista de plata de los Juegos Olímpicos solamente pudo sumar cuatro puntos en los tres partidos de la fase de grupos. La eliminación en la primera ronda del futbol de Tokyo 2020 se suma a los recientes fracasos internacionales de la Selección Alemana en la Eurocopa 2020 y el Mundial de Rusia 2018.

Los rivales de Brasil y Costa de Marfil en el futbol masculino de Tokyo 2020

Los rivales de los equipos clasificados en el grupo D, Brasil y Costa de Marfil, serán el primer y segundo lugar del sector C en el que se encuentran España, Australia, Argentina y Egipto; en la última jornada se enfrentarán Australia vs Egipto y España vs Argentina para definir a los rivales en la ronda de cuartos de final de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

FIMMMMMM DE JOGO NO JAPÃO! Com gols de Matheus Cunha e Richarlison (duas vezes), a #SeleçãoOlímpica vence a Arábia Saudita por 3 a 1 e se classifica em primeiro do grupo nos Jogos Olímpicos.



🇧🇷 3x1 🇸🇦 | #BRAxARA #JogosOlímpicos pic.twitter.com/Zg0wz2xVX9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 28, 2021

Brasil: actual medallista de oro en futbol en los Juegos Olímpicos

La Selección Brasileña de Futbol es la actual medallista de oro olímpica: obtuvieron la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El equipo anfitrión del torneo venció a Alemania en el partido por el primer lugar y se subió a lo más alto del podio por primera vez en la disciplina olímpica. El metal dorado era el último premio internacional que le faltaba al futbol brasileño a nivel de selecciones.

Te podría interesar: ¿Cuál es el protocolo con atletas positivos de COVID-19 en Tokyo 2020?

¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

Los 339 eventos de las 50 disciplinas y los 33 eventos podrás disfrutarlos a través de TV Azteca Deportes. Durante la competencia olímpica, a través de Azteca 7, serán transmitidas competencias totalmente en vivo. Los horarios en los que pueden sintonizarse las disciplinas en tiempo real es de 01:00 a 02:30, de 06:00 a 07:00 y de 20:30 a 22:00.