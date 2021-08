Simone Biles asegura que hay más atletas con problemas de salud mental

Simone Biles, importante exponente de estos Juegos Olímpicos y que ha sido el centro de la noticia en estos últimos días por abstenerse de competir acusando problemas emocionales, explicó que en esta justa hay más atletas que están pasando por la misma clase de problemas.

Simone Biles regresó este martes a la competencia, a la viga de equilibrio, en donde logró ganar el bronce, todo esto enmarcado por los problemas de salud mental que padece y que le ha impedido tomar parte en todas las pruebas de los Juegos Olímpicos.

Simone Biles afirma que hay más atletas con problemas

La gimnasta estadounidense Simone Biles sabe que hay otros que “están pasando por lo mismo” por lo que pidió que se hable más sobre el tema de la salud mental.

“Sé que algunos de nosotros estamos pasando por las mismas cosas, y siempre se nos dice que lo superemos, pero todos somos mayores ya y podemos hablar por nosotros mismos”, dijo Simone Biles, quien llegaba a Tokyo 2020 como una atleta completa en la cual tendrían todos los reflectores.

El motivo por el cual regresó Simone Biles

Aunque ha sido de forma extraoficial y dicha por especialistas, los problemas de ansiedad en gimnastas, evita que en una ejecución los atletas completen los movimientos por un bloqueo mental.

Han recalcado que en otros deportes, por el estres puede ocurrir un fenómeno similar, aunque pocos deportes ponen en riesgo la salud como la gimnasia, pues algún movimiento aéreo mal realizado podría costar la vida.

Explicó en ese sentido Biles que “la única razón” por la que participó en la barra, a diferencia de las otras pruebas, es porque el ejercicio no contiene piruetas, “gracias a Dios”.

Por salud física, mental y seguridad no compitió

Dijo Biles que en la barra el trabajo no es tan complicado y acotó que la salida de su rutina la modificó por otra que le causaba mayor segurida.

“En la barra el trabajo es fácil. Siempre he podido hacerlo. No pude salir en ninguna otra final. No era seguro que pudiera hacer las dificultades sin poner en peligro mi salud y mi seguridad”, afirmó.

El tratamiento al que fue sometida Simone Biles

El pasado 29 de julio, Simone Biles anunció que se perdería de diferentes pruebas pues no se encontraba sana mentalmente, sufriendo problemas de ansiedad. Ante la sorpresa muchas especulaciones surgieron, pero ahora por la misma atleta se ha conocido exactamente lo que pasó.

“Tuve que ser evaluada médicamente todos los días y luego tuve dos sesiones con un psicólogo deportivo del equipo, pero he estado entrenando la barra todos los días”, dijo.

Como toda una atleta y figura del deporte, explicó que por todo lo ocurrido, su medalla será altamente valorada y respecto a las ganadoras en la viga de equilibrio y otras pruebas, solo tuvo halagos.