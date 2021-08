‘Estoy agradecida’.- Laurel Hubbard, pesista transgénero

Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 pasarán a la historia, como la edición en la que un atleta transgénero compitió: se trata de Laurel Hubbard quien pasó de ser hombre a ser mujer para levantar pesas la rama femenil.

Este lunes, en el complejo olímpico de la ciudad nipona, Laurel Hubbard convocó a decenas de medios de comunicación que querían recoger las evidencias de esta inusual competencia en la que la nacida en Nueva Zelanda levantaría 120 kilos.

Laurel Hubbard participó en la categoría de los 87 kilos

Laurel Hubbard, de 43 años, alistó todos los detalles y logró tener en orden los documentos necesarios para que este lunes saliera al ruedo en la rama de los 87 kilogramos ante la polémica por su género y las capacidades físicas y atléticas que podría tener,

Como hombre, Laurel Hubbard también levantó pesas

A los 23 años, Laurel Hubbard dejó las el levantamiento de pesas compitiendo con los hombres, pero regresó al deporte y a la alta competición después de los treinta, cuando ya había realizado una transición que la convertía en mujer.

Laurel Hubbard no tuvo éxito en Tokyo 2020

Contrario a lo que se pensó, Laurel Hubbard no figuró entre las mejores, siendo superada por los primeros lugares: Wenwen Li, de China; Emily Campbell, de la Gran Bretaña y Elizabeth Robles, de Estados Unidos.

De hecho, Hubbard, hizo tres intentos por levantar la barra y los discos y falló, quedando eliminada temprano en el desafío.

Hubbard agradeció el apoyo y la apertura como transgénero

Hubbard explicó que no cumplió con lo que quería, aunque se va feliz por haber llegado hasta los Juegos Olímpicos como transgénero, la primera que pasó de ser hombre a ser mujer.

“Desde el punto de vista deportivo no he cumplido con lo que me había impuesto y tampoco los que esperaba de mí mi país” dijo a los medios, tras no lograr los intentos de arranque.

“He de estar agradecida a mis seguidores en Nueva Zelanda por todo el amor y el aliento que me han dado y al Comité Olímpico Internacional (COI) por su compromiso en demostrar que el deporte es para todos, es inclusivo y esto es fabuloso”, sentenció.