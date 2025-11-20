deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Juegos Sordolímpicos: estos atletas ya le dieron medalla a México en Tokio 2025

Probablemente nunca hayas escuchado sobre los Juegos Sordolímpicos, sin embargo México participa y ya generó estas medallas en Tokio 2025. Conoce a los atletas.

juegos-sordolimpicos-atletas-dieron-medalla-mexico-tokio-2025-pb-notas
Crédito: CONADE.
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Los Juegos Sordolímpicos tienen un concepto similar a las mejores competencias deportivas del mundo, pero enfocados en las personas sordas o con discapacidades auditivas. En ese sentido, se diferencian de los Juegos Paralímpicos por la amplitud que estos últimos tienen para atletas con todo tipo de discapacidades. En ese sentido, México ya generó dos medallas en la presente edición que se disputa en estos momentos en Tokio, Japón.

juegos olimpicos

Te puede interesar - ¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Paralímpicos?

Te puede interesar - Estos son los datos curiosos que no sabías de los Juegos Paralímpicos.

¿Quiénes son los atletas que ya le dieron medalla a México en los Juegos Sordolímpicos?

Es bien sabido que los representantes mexicanos siempre brindan historias dignas de campeones y por el momento, ya son dos los nombres que se vistieron de brillo sordolímpico con el paso de los días de competencia.

  • Isabel Huitrón - Esta atleta consiguió la primera presea para México tras quedar segundo lugar (plata) en la disciplina de judo en la categoría de -48 kilogramos en Judo. 
  • Lourdes Ponce - Para concretar la totalidad de medallas (al momento) de la delegación mexicana, esta otra atleta ganó el oro al consagrarse campeona en los 10, 000 metros del atletismo. Su tiempo fue de 36:17.07

¿Cuándo iniciaron y cuándo terminan los Juegos Sordolímpicos 2025?

Con la esperanza de seguir con el cúmulo de triunfos en el resto de competencias, el evento disputándose en Japón inició el pasado 15 de noviembre y terminará en el mismo mes pero el día 26. Por ello, México puede sorprender en los siguientes días, recordando que acudieron 33 atletas en deportes como atletismo, judo (las que ya dieron medalla), taekwondo, lucha grecorromana, voleibol de sala, futbol y natación.

La última participación mexicana en este evento internacional se dio en la edición pasada, cuando en 2021 los atletas nacionales consiguieron tres medallas. En aquella oportunidad cayeron dos oros y una plata en Caxias do Sul, en Brasil. Ante eso, se está a una presea de igualar lo hecho hace cuatro años.

Lo Extra
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×