Juegos Sordolímpicos: estos atletas ya le dieron medalla a México en Tokio 2025

Los Juegos Sordolímpicos tienen un concepto similar a las mejores competencias deportivas del mundo, pero enfocados en las personas sordas o con discapacidades auditivas. En ese sentido, se diferencian de los Juegos Paralímpicos por la amplitud que estos últimos tienen para atletas con todo tipo de discapacidades. En ese sentido, México ya generó dos medallas en la presente edición que se disputa en estos momentos en Tokio, Japón.



¿Quiénes son los atletas que ya le dieron medalla a México en los Juegos Sordolímpicos?

Es bien sabido que los representantes mexicanos siempre brindan historias dignas de campeones y por el momento, ya son dos los nombres que se vistieron de brillo sordolímpico con el paso de los días de competencia.

Isabel Huitrón - Esta atleta consiguió la primera presea para México tras quedar segundo lugar (plata) en la disciplina de judo en la categoría de -48 kilogramos en Judo.

Lourdes Ponce - Para concretar la totalidad de medallas (al momento) de la delegación mexicana, esta otra atleta ganó el oro al consagrarse campeona en los 10, 000 metros del atletismo. Su tiempo fue de 36:17.07

¿Cuándo iniciaron y cuándo terminan los Juegos Sordolímpicos 2025?

Con la esperanza de seguir con el cúmulo de triunfos en el resto de competencias, el evento disputándose en Japón inició el pasado 15 de noviembre y terminará en el mismo mes pero el día 26. Por ello, México puede sorprender en los siguientes días, recordando que acudieron 33 atletas en deportes como atletismo, judo (las que ya dieron medalla), taekwondo, lucha grecorromana, voleibol de sala, futbol y natación.

Comienzan los Juegos Olímpicos para sordos



Del 15 al 25 de noviembre se disputarán los también llamados Juegos Sordolímpicos, el evento cuatrienal que reúne a los mejores atletas sordos del mundo.



México🇲🇽 asistirá con 33 atletas y participará en ocho deportes: atletismo, judo,… pic.twitter.com/trpuUPSs3P — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 14, 2025

La última participación mexicana en este evento internacional se dio en la edición pasada, cuando en 2021 los atletas nacionales consiguieron tres medallas. En aquella oportunidad cayeron dos oros y una plata en Caxias do Sul, en Brasil. Ante eso, se está a una presea de igualar lo hecho hace cuatro años.