Nota

Jugaba en la Liga Expansión y hoy está detenido por portar un arma en un partido

En el fútbol amateur mexicano, este jugador protagonizó un tenso momento en un encuentro de la liga local de El Salto y las imágenes ya son virales. ¿Qué pasó?

José Lomelí, exjugador de la Liga Expansión
Instagram José Lomelí / @jose_lomeli26
Marco Espósito | DR
Liga de Expansión MX
Lo que debía ser un partido más de fin de semana en una liga amateur de El Salto, Jalisco, terminó en un episodio de violencia que encendió las alarmas de autoridades y aficionados. José Lomelí, exjugador de Leones Negros de la Liga Expansión MX , fue detenido tras ser captado con un arma de fuego durante una riña ocurrida en un encuentro local.

El incidente se produjo en un duelo entre Atlante y Potros, correspondiente a la liga regional del municipio. El partido transcurría con normalidad hasta que una discusión entre jugadores escaló rápidamente a empujones, golpes e invasión de cancha por parte de algunos aficionados.

De acuerdo con los reportes oficiales, y tal y como se puede apreciar en videos difundidos en redes sociales, Lomelí abandonó momentáneamente la cancha, se dirigió hacia las gradas por un hueco en la malla. Fue entonces cuando un hombre le entregó lo que parecía ser una pistola.

Por si fuera poco, el sitio Mediotiempo aseguró que varios testigos vieron como el exfutbolista de la Liga Expansión intentó disparar con el arma en cuestión, pero no lo consiguió. Esto, sumado a los videos filtrados, será evaluado por las autoridades locales.

El informe policial sobre la riña en Jalisco

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado. En este, se condenó lo sucedido y se advirtió que no se permitirán este tipo de actos. Como medida inicial, el campo fue clausurado y se inició un operativo para identificar a todos los involucrados en la riña y en la portación del arma.

Cabe destacar que, pocas horas después de dicho comunicado, la fiscalía anunció que ya se llevaron a cabo cinco cateos como parte de la investigación por el asesinato de dos agentes viales en El Salto. Por el momento se desconoce la situación legal de Lomelí.

Notas Liga de Expansión MX
Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

