Jugaba en la Liga Expansión y hoy está detenido por portar un arma en un partido

Lo que debía ser un partido más de fin de semana en una liga amateur de El Salto, Jalisco, terminó en un episodio de violencia que encendió las alarmas de autoridades y aficionados. José Lomelí, exjugador de Leones Negros de la Liga Expansión MX , fue detenido tras ser captado con un arma de fuego durante una riña ocurrida en un encuentro local.

El incidente se produjo en un duelo entre Atlante y Potros, correspondiente a la liga regional del municipio. El partido transcurría con normalidad hasta que una discusión entre jugadores escaló rápidamente a empujones, golpes e invasión de cancha por parte de algunos aficionados.

En el Club deportivo Atlante en el Municipio de El Salto Jalisco el partido de futbol amateur entre Atlante y Potros, de la liga local, a las 18 horas del sábado, se registró una riña entre los jugadores y un sujeto identificado como José Inés Lomelí López, Alias"El Tepa", pic.twitter.com/bSa6v6Ffzc — JALISCO ROJO OFICIAL (@JaliscoRojo) November 23, 2025

De acuerdo con los reportes oficiales, y tal y como se puede apreciar en videos difundidos en redes sociales, Lomelí abandonó momentáneamente la cancha, se dirigió hacia las gradas por un hueco en la malla. Fue entonces cuando un hombre le entregó lo que parecía ser una pistola.

Por si fuera poco, el sitio Mediotiempo aseguró que varios testigos vieron como el exfutbolista de la Liga Expansión intentó disparar con el arma en cuestión, pero no lo consiguió. Esto, sumado a los videos filtrados, será evaluado por las autoridades locales.

El informe policial sobre la riña en Jalisco

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado. En este, se condenó lo sucedido y se advirtió que no se permitirán este tipo de actos. Como medida inicial, el campo fue clausurado y se inició un operativo para identificar a todos los involucrados en la riña y en la portación del arma.

🔴 La @FiscaliaJal informó que ha ejecutado cinco cateos como parte de la investigación por el asesinato de dos agentes viales en El Salto.



En ese municipio se registró una riña en el Club Deportivo Atlante. @elsamarthagtz tiene el reporte completo en el 101.1 de #ExaFM 📻 pic.twitter.com/c4Fdo0aJef — MVS Noticias Jalisco (@mvs_jalisco) November 24, 2025

Cabe destacar que, pocas horas después de dicho comunicado, la fiscalía anunció que ya se llevaron a cabo cinco cateos como parte de la investigación por el asesinato de dos agentes viales en El Salto. Por el momento se desconoce la situación legal de Lomelí.