¡Jugada maestra! Tigres UANL acertó al fichar a una estrella hasta 2030

Tigres logró un valioso empate en su visita a Cruz Azul y mantiene vivo el sueño de obtener el pase a la final en su estadio. La ilusión de la afición y el equipo está vinculada principalmente al gran presente de Ángel Correa, quien llegó al club a mitad de año y se convirtió en una de las grandes figuras de la Liga BBVA MX. Fue una jugada maestra firmarle por tanto tiempo.

En el partido de ida de la semifinal del Apertura 2025 disputado este miércoles en el Estadio Olímpico Universitario, Correa marcó un golazo y fue la gran figura de Tigres ante La Máquina. Desde su arribo a al club, el delantero argentino se volvió una pieza clave y sus números así lo reflejan: jugó 24 partidos, convirtió 14 tantos y repartió 4 asistencias.

Tigres con Correa: de la apuesta a la jugada maestra

Pese a tener ya 30 años, los Auriazules decidieron ofrecerle un contrato con vigencia hasta 2030, decisión que generó ciertas dudas entre los aficionados. Sin embargo, el rendimiento inmediato demuestra que fue lo correcto, dado que se aseguraron tener a una estrella por varios años.

Más allá de las estadísticas, Correa destaca como uno de los futbolistas más constantes en el fútbol mexicano. Según Sofascore, el exjugador del Atlético Madrid cuenta con una calificación promedio de 7.14 en el Apertura 2025. En el encuentro con Cruz Azul obtuvo un 7.6 de puntaje.

Según los datos de Transfermarkt, Correa tiene una cotización de aproximadamente 9 millones de euros en el mercado. Por este motivo, cualquier equipo que quiera contar con sus servicios deberá pagarle una suma considerable a Tigres, o aguardar hasta 2030.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Tigres y Cruz Azul?

El encuentro de vuelta entre Tigres y Cruz Azul se jugará este sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario. El ganador se enfrentará al vencedor del cruce entre Toluca y Rayados de Monterrey en la gran final.