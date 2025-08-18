Hay un jugador que Chivas no quiere desaprovechar y ya planearía comprarlo para reforzar su defensa

En Chivas saben que necesitan buscar jugadores para reforzarse si quieren ser un equipo competitivo . Su cantera está repleta de futbolistas, pero no muchos dan el nivel para poderse enrolar en el Primer Equipo y otros toman camino en otro club, para después intentar regresar al de sus amores, tal es el caso del defensa Diego Ochoa. Y lo buscarían repatriar.

Diego Ochoa es un canterano de Chivas que actualmente juega en los Bravos de Juárez y que sería una gran opción para el Rebaño. A Gabriel Milito le gustó su manera de jugar, pues lo vio el fin de semana en la derrota de lo rojiblancos ante el conjunto fronterizo . A todo esto, el Guadalajara tiene la opción de comprarlo de vuelta al ser un futbolista que salió de sus filas.

¿Quién es Diego Ochoa y por qué lo quiere Chivas?

Diego Ochoa es un futbolista que se desempeña como defensa central, originario de Zapopan, Jalisco, y que tiene 20 años de edad. Su carrera fue totalmente rojiblanca, pues militó en las Chivas durante las Fuerzas Básicas, desde Sub13 hasta la Sub23, pasando por el Tapatío. Solamente jugó 45 minutos con el primer equipo en el Clausura 2025.

Después de una temporada en la que no logró afianzarse en el Primer Equipo de Chivas, la directiva del Rebaño decidió venderlo a los Bravos de Juárez. En el club fronterizo suma tres partidos, dos de titular y acumula 185 minutos. Ochoa se ha convertido en un jugador de la confianza del entrenador Martín Varini y sería complicado que saliera en este torneo, pero el Guadalajara en cualquier momento puede hacer válida la opción de compra para regresar al futbolista.

Chivas pasa por un mal momento de la mano de Milito

Las Chivas pasan por un mal momento en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El cuadro dirigido por el argentino Gabriel Milito solamente suman tres puntos de 15 posibles y ocupan en lugar 16 de la tabla general. El Rebaño solamente está por encima del Puebla y el Querétaro en el actual campeonato.

De los cinco partidos que se han disputado en el el Apertura 2025, las Chivas solamente han derrotado al Atlético San Luis. Perdieron ante León, Santos y Juárez y tienen un partido pendiente contra Tigres, pues en la Jornada 1 estaba en mantenimiento el Estadio Akron y lo jugarán el 17 de septiembre.