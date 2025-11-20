Rayados de Monterrey le lanzó esta severa advertencia al América: “Para ser campeón…”

El Club América se enfrenta contra los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 –cuyo formato ya fue revelado– y aunque los de Coapa parecieran llegar como favoritos por su posición en la tabla y la ventaja deportiva, los regiomontanos ya advirtieron a los azulcremas que quieren ganarles. “Para ser campeón…”.

Mientras América tiene en la mira a un crack que supo valer € 6 millones , el CF Monterrey se enfoca en el duelo de la Liguilla. El futbolista Jorge ‘Corcho’ Rodríguez habló con los medios y dijo: “La realidad es que si quieres salir campeón, que es lo que queremos y apuntamos, tienes que ganarle a cualquiera y en cualquier cancha. Eso no nos tiene que desviar del foco”.

Por otro lado dejó atrás cualquier rumor de crisis en los Rayados y aseguró que hay unión entre todos los futbolistas del equipo comandado por Domènec Torrent Font. “El equipo está fuerte y eso es lo más importante”, dijo. Y agregó: “No tener ritmo de juego a veces cuesta un poco, pero estamos entrenando bien todos los días, así que creo que no vamos a perder el ritmo”.

¿Cómo llegan el Club América y Rayados de Monterrey?

Más allá de la advertencia del ‘Corcho’ Rodríguez, está claro que el equipo de André Jardine llega como candidato a quedarse con el pasaje a las semifinales del Torneo Apertura 2025. De hecho, viene de jugar las últimas 4 en la Liga BBVA MX. Fueron 4º con 34 puntos en la tabla general.

Por su parte, Rayados quiere demostrar que es un gran equipo. En los últimos tiempos supo hacer un buen papel en el Mundial de Clubes 2025 y vendió jugadores a muy buen precio. Por el momento no lo pudo traducir en algo más grande, pero es a lo que aspiran. Fueron 5º con 31 puntos en la tabla general.

¿Cuándo juegan Rayados de Monterrey y el Club América?

Los partidos válidos por los cuartos de final de la Liguilla entre los Rayados de Monterrey y el Club América, buscando un boleto para las semifinales del Apertura 2025 se disputarán de la siguiente manera: la ida entre el 26 y 27 de noviembre y la vuelta entre el 29 y el 30 de noviembre.

