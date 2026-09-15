El jugador que muchos ven como la gran promesa de Chivas para ganar el Clásico Nacional

Mientras Guillermo Almada espera usar a sus últimos refuerzos, en Chivas de Guadalajara también confían en un futbolista llegado hace poco tiempo al primer equipo para intentar ganar el Clásico Nacional ante el Club América. Con apenas 19 años, Santiago Sandoval atraviesa un momento destacado y aparece como una de las principales esperanzas rojiblancas.

Así como se confirmaron dos bajas en Chivas por discriminación, mucho se habla de lo que puede poner el "Rebaño Sagrado" ante las "Águilas" de Coapa. En ese escenario, Sandoval llega con antecedentes importantes y varios goles que lo colocan bajo los reflectores.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas

El futbolista estrella de Chivas para el Clásico Nacional contra América

Sandoval se desempeña como mediocentro ofensivo o delantero y comenzó a ganar protagonismo con el primer equipo durante 2026. En la Liguilla del Clausura 2026 marcó un doblete ante Tigres en los cuartos de final y posteriormente anotó contra Cruz Azul en semifinales.

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En el Apertura 2026 también atraviesa un buen momento. El 13 de septiembre consiguió dos goles frente a Pumas en la victoria 3-0 de Chivas.

Los detalles de Santiago Sandoval en Chivas

El futbolista llegó a las fuerzas básicas rojiblancas en 2024, cuando tenía 16 años. Pasó por las categorías Sub-17 y Sub-19, además de tener participación con Tapatío, antes de debutar oficialmente con el primer equipo el 19 de julio de 2025 ante León. Desde entonces es todo un triunfador en el “Rebaño Sagrado”.

Sandoval tiene contrato con Chivas hasta el 30 de junio de 2029 y su valor de mercado está estimado en 3.5 millones de euros. En el Apertura 2026 registra 3 goles en 5 partidos de Liga MX.

|Crédito: Instagram/@sant.sandoval30

¿Cuándo juegan América vs. Chivas en el Apertura 2026?

El Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 se disputará este sábado 19 de septiembre. América recibirá a Chivas en el Estadio Banorte a las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro volverá a enfrentar a dos de los clubes con mayor rivalidad del futbol mexicano, mientras Sandoval buscará continuar con su buen momento y convertirse en una de las figuras del conjunto rojiblanco.

