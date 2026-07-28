Nació en Noruega, vale 40 millones y es el interés del Barcelona

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el escenario perfecto en donde distintos jugadores lograron explotar sus máximas cualidades en el terreno de juego. Un ejemplo de lo anterior es este jugador noruego, el cual ha comenzado a llamar la atención del FC Barcelona.

Un Barcelona alérgico al gol

Se trata de Andreas Schjelderup, elemento que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que fue uno de los jugadores más destacados de la Selección de Noruega, por lo que distintas instituciones, como el FC Barcelona, tendría en mente ficharlo de cara a la siguiente temporada.

¿Andreas Schjelderup es el interés del Barcelona?

De acuerdo con información del diario portugués Récord, el mediocampista noruego, quien forma parte del Benfica, es el objeto del deseo de varias instituciones del viejo continente, por lo que la directiva del cuadro lusitano estaría esperando ofertas atractivas por su futbolista.

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Ante ello, la fuente sostiene que el Barcelona iría a la marcha por este futbolista en caso de concretarse la salida de Raphinha, quien si bien todo indica que se mantendría en el club, las cosas podrían dar un giro radical si es que mantiene los problemas económicos que ha confirmado desde antes del Mundial.

Bajo este contexto, la directiva liderada por Rui Costa tendría en mente pedir una cifra superior a los 40 millones de euros por su jugador, una cantidad interesante para un elemento de 22 años de edad y que se asemeja con lo que propondría el portal Transfermarkt, el cual lo valora en 30 millones.

¿Cuáles son los números de Andreas Schjelderup?

Además de desempeñarse como interior por izquierda, Andreas también puede destacar como extremo por ambas bandas e, incluso, en el centro del campo rumbo al ataque. Es así como, en su etapa con la institución portuguesa, registra 15 anotaciones y 15 pases a gol en 86 duelos disputados.