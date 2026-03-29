Jugador de Portugal le ROBA el 7 a Cristiano Ronaldo

El partido de México en contra de Portugal, tenía como enorme atractivo la posible asistencia de Cristiano Ronaldo, pero todo se cayó por una lesión que lleva arrastrando todo el mes de marzo y que lo relegó de este partido de preparación en la cancha del Estadio Banorte.

Pese a su ausencia en el otrora llamado Estadio Azteca, el número 7 que ha hecho famoso Cristiano Ronaldo tanto a nivel de clubes como en Selección tiene provicionalmente nuevo dueño, quien ha recibido la responsabilidad de ese 7 que ha marcado a generaciones.

El encargado de portar ese número, será Gonçalo Guedes, futbolista de 29 años de edad y quien milita actualmente en la Real Sociedad de La Liga. El delantero está en uno de los momentos en los que si valor ha caído, reportando ahora mismo un valor de 6 millones de euros, pero cerca del Mundial de Qatar 2022, Gonçalo Guedes llegó a valer 40 millones de euros.

Su talento ha tenido intermitencias y de ahí también que salga como suplente para este encuentro, aunque podría ingresar en cualquier momento, considerando que se acordó tener un límite de hasta 10 modificaciones en el terreno de juego por cada equipo.

¿Dónde VER EN VIVO el México vs Portugal de este sábado 28 de marzo?

El partido de preparación con el que se reabren las puertas del Estadio Banorte, arrancará en su transmisión a las 6:50 de la tarde y lo podrás VER EN VIVO por Azteca Siete, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Las alineaciones de México y Portugal para el partido de esta tarde

ALINEACIÓN DE MÉXICO

1 POR José Raúl Rangel

3 DEF César Jasib Montes

5 DEF Johan Felipe Vásquez

15 DEF Israel Reyes

23 DEF Jesús Daniel Gallardo

6 MED Erik Antonio Lira

18 MED Obed Vargas

19 MED Álvaro Fidalgo

9 DEL Raúl Alonso Jiménez

24 DEL Brian Gutierrez

25 DEL Roerto Carlos Alvarado

ALINEACIÓN DE PORTUGAL

22 POR Rui Tiago da Silva

4 DEF António João Pereira Albuquerque T

5 DEF Samuel AlmeidaCosta

13 DEF Rento Palma Veiga

25 DEF Nuno Alexandre T

6 MED Matheus Luiz Nunes

8 MED Bruno Miguel Borges Fernandes

21 MED Rúben Diogo da Silva

9 DEL Gonçalo Matias Ramos

10 DEL João Félix Sequeira

26 DEL Francisco Fernandes