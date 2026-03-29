Jugador de Portugal le ROBA el 7 a Cristiano Ronaldo
La Selección de Portugal reveló los números que usarán sus jugadores en el partido en contra de México en la cancha del Estadio Banorte; el 7 de Cristiano Ronaldo tienen nuevo dueño.
El partido de México en contra de Portugal, tenía como enorme atractivo la posible asistencia de Cristiano Ronaldo, pero todo se cayó por una lesión que lleva arrastrando todo el mes de marzo y que lo relegó de este partido de preparación en la cancha del Estadio Banorte.
Pese a su ausencia en el otrora llamado Estadio Azteca, el número 7 que ha hecho famoso Cristiano Ronaldo tanto a nivel de clubes como en Selección tiene provicionalmente nuevo dueño, quien ha recibido la responsabilidad de ese 7 que ha marcado a generaciones.
El encargado de portar ese número, será Gonçalo Guedes, futbolista de 29 años de edad y quien milita actualmente en la Real Sociedad de La Liga. El delantero está en uno de los momentos en los que si valor ha caído, reportando ahora mismo un valor de 6 millones de euros, pero cerca del Mundial de Qatar 2022, Gonçalo Guedes llegó a valer 40 millones de euros.
Su talento ha tenido intermitencias y de ahí también que salga como suplente para este encuentro, aunque podría ingresar en cualquier momento, considerando que se acordó tener un límite de hasta 10 modificaciones en el terreno de juego por cada equipo.
¿Dónde VER EN VIVO el México vs Portugal de este sábado 28 de marzo?
El partido de preparación con el que se reabren las puertas del Estadio Banorte, arrancará en su transmisión a las 6:50 de la tarde y lo podrás VER EN VIVO por Azteca Siete, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.
Las alineaciones de México y Portugal para el partido de esta tarde
ALINEACIÓN DE MÉXICO
1 POR José Raúl Rangel
3 DEF César Jasib Montes
5 DEF Johan Felipe Vásquez
15 DEF Israel Reyes
23 DEF Jesús Daniel Gallardo
6 MED Erik Antonio Lira
19 MED Álvaro Fidalgo
9 DEL Raúl Alonso Jiménez
24 DEL Brian Gutierrez
25 DEL Roerto Carlos Alvarado
ALINEACIÓN DE PORTUGAL
22 POR Rui Tiago da Silva
4 DEF António João Pereira Albuquerque T
5 DEF Samuel AlmeidaCosta
13 DEF Rento Palma Veiga
25 DEF Nuno Alexandre T
6 MED Matheus Luiz Nunes
8 MED Bruno Miguel Borges Fernandes
21 MED Rúben Diogo da Silva
9 DEL Gonçalo Matias Ramos
10 DEL João Félix Sequeira
26 DEL Francisco Fernandes