¡Sopresa! Javier Aguirre se decide por jugador del Atlético de Madrid para enfrentar el México vs Portugal
El entrenador Javier Aguirre se ha decidido a tener un mediocampo europeo, usando además de Álvaro Fidalgo al jugador de Atlético de Madrid, Obed Vargas.
México vs Portugal tiene todos los reflectores esta tarde de 28 de marzo en el Estadio Banorte, y acompañado de esa expectativa la afición se ha llevado una gran sorpresa al ver en la alineación titular a Obed Vargas, el jugador que llegó este semestre al equipo del Atlético de Madrid.
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Vargas tiene toda la calidad, experiencia y pensando en que necesita minutos a nivel de Selección Mayor es que ha sido colocado en el 11 titular de la Selección, aunque en la previa se creía que el nacido en Alaska sería suplente y tal vez el timonel Javier Aguirre se podría decantar por Charly Rodríguez con quien además trabajó un día antes en un esquema titular.
Junto a Obed Vargas otro jugador de Europa aparecerá, y es Álvaro Fidalgo quien junto al colchonero se encargará de manejar los hilos de la medicacancha del combinado mexicano en este partido de altísima exigencia.
La alineación de México para enfrentar a Portugal
1 POR José Raúl Rangel
3 DEF César Jasib Montes
5 DEF Johan Felipe Vásquez
15 DEF Israel Reyes
23 DEF Jesús Daniel Gallardo
6 MED Erik Antonio Lira
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18 MED Obed Vargas
19 MED Álvaro Fidalgo
9 DEL Raúl Alonso Jiménez
24 DEL Brian Gutierrez
25 DEL Roerto Carlos Alvarado
La alineación de Portugal para medirse ante México
22 POR Rui Tiago da Silva
4 DEF António João Pereira Albuquerque T
5 DEF Samuel AlmeidaCosta
13 DEF Rento Palma Veiga
25 DEF Nuno Alexandre T
6 MED Matheus Luiz Nunes
8 MED Bruno Miguel Borges Fernandes
21 MED Rúben Diogo da Silva
9 DEL Gonçalo Matias Ramos
10 DEL João Félix Sequeira
26 DEL Francisco Fernandes