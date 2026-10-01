Este es el jugador que usará el número 7 en la Selección de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal luego de haber tenido diferencias con su entrenador Jorge Jesús. Sin embargo, desde el equipo luso pasaron rápido página y ya asignaron el mítico dorsal ‘7’ del ex Real Madrid a uno de los jugadores convocados para esta fecha FIFA de septiembre y octubre donde se disputa la UEFA Nations League.

Resulta que Rafael Leão, delantero del Galatasaray de Turquía, será quien luzca el número ‘7’ en su espalda en la selección absoluta de su país en los encuentros restantes. El atacante ya lució los números ‘15’ y ‘17’ en anteriores presentaciones, pero ahora tendrá la tarea de lucirse con el dorsal que dejó Cristiano Ronaldo, una de las leyendas más importantes del futbol. En este contexto, muchos se preguntan quién es Leão.

¿Quién es Rafael Leão, el nuevo ‘7’ de Portugal?

Rafael Leão es un atacante portugués de 27 años que juega principalmente como extremo izquierdo. Nació el 10 de junio de 1999 en Almada, Portugal, y destaca por su velocidad, capacidad de regate y facilidad para superar rivales en el uno contra uno. Actualmente pertenece al Galatasaray de Turquía.

Rafael Leão juega para Galatasaray|Crédito: @GalatasaraySK / X

Su carrera comenzó en las fuerzas básicas del Sporting de Portugal, donde llegó al primer equipo antes de marcharse al Lille de Francia en 2018. Un año después fue fichado por el Milan, club en el que consiguió consolidarse. Su mejor temporada llegó en el curso 2021/22, cuando ayudó al conjunto italiano a conquistar la Serie A y fue elegido como el jugador más valioso del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que Leão debutó con la selección absoluta de Portugal en 2021. También disputó el Mundial de Qatar 2022, donde marcó ante Ghana y Suiza, y formó parte del equipo que compitió en la Eurocopa 2024. Por esta razón, ya cuenta con experiencia en grandes torneos internacionales junto al combinado luso.

|REUTERS

¿Cómo ha sido la temporada de Leão hasta ahora?

Rafael Leão todavía busca su primer gol con el Galatasaray. En lo que va de la temporada 2026/27, el atacante portugués disputó cuatro partidos oficiales entre la liga turca y la UEFA Champions League, acumulando 230 minutos sin registrar goles ni asistencias.

En la Süper Lig suma tres encuentros, dos de ellos como titular, y 198 minutos de actividad. Su participación restante fue ante el Sporting de Portugal por la Champions League, donde ingresó desde el banco y jugó 32 minutos en la derrota por 3-1 del conjunto turco.

Cabe destacar que Leão llegó al Galatasaray tras cerrar la campaña anterior con 10 goles en el Milan. El club turco pagó 38 millones de euros como monto fijo por su fichaje y le dio un contrato por cuatro temporadas. Ahora, el delantero buscará recuperar su aporte goleador en esta nueva etapa de su carrera.