Jugadores del América convocados a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La esperada lista de 26 convocados de la Selección Mexicana para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido revelada, y en el documento se pueden encontrar futbolistas de Liga MX, incluyendo el América que en este turno, aporta solo un jugador.

La lista de definitva que representarán a México en el Mundal que inicia en 11 días, fue presentada este domingo cuando días antes y como siempre ocurre surgió polémica, señalamientos y opiniones por lo que debían de estar, los que tal vez no deberían estar. Todos se vuelven entrenadores de la Selección en estos momentos.

Finalmente Javier Aguirre, DT de México y Rafa Márquez, asistente del cuadro mexicano y el staff tomaron decisiones y el grupo que va a la aventura mundialista es en el papel lo mejor que se tiene para el desafío en el que los verdes son locales.

Israel Reyes, el jugador del América que va al Mundial 2026

En la lista de 26 jugadores mexicanos, el futbolista que está dentro que pertenece al América, es Israel Reyes, futbolista de vocación defensiva que además podría ser considerado titular por Aguirre para el Mundial.

Reyes fue uno de los jugadores más constantes en todo el proceso mundialista, su papel con América lo llevó a esa consideración y el liderazgo que también ha podido desarrollar lo colocan en la lista histórica de 26 jugadores.

Americanismo, se ilusiona con lo jugadores llamados al Mundial por pasado azulcrema

La afición del América además, con el llamado de Memo Ochoa, Edson Álvarez y Raúl Jiménez, sienten esa presencia azulcrema entre los 26 jugadores. Y aunque no nacieron o fueron prodcción del Ame, no pueden dejar de emocionarse de ver ahí a Álvaro Fidalgo, pieza clave en el tricampeonato o Julián Quiñones, quien estuvo en dos campeonatos y tiene el corazón ganado en la afición.

En esa lista, aunque no aparece, habría tenido un lugar Luis Ángel Malagón, pero su lesión de tendón de Aquiles lo apartó de esa posibilidad.