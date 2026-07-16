3 jugadores de Cruz Azul que la rompieron en los amistosos y exigen titularidad a Huiqui

La Máquina de Cruz Azul completó los juegos amistosos que programó previo al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde debutará este viernes 17 de julio en la cancha del Alfonso Lastras midiéndose nada más y nada menos que ante el Atlético de San Luis.

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Cabe mencionar que Cruz Azul llega como el actual campeón del futbol mexicano y con grandes resultados en sus duelos de preparación. Y, más allá de los goles obtenidos, en estos partidos destacaron tres elementos que buscarán llenarle el ojo a Joel Huiqui en este inicio de temporada.

¿Qué jugadores de Cruz Azul destacaron en los juegos amistosos?

Christian Eberé: El delantero nigeriano sumó un total de tres goles en dos encuentros amistosos, dos ante el Comunicaciones y uno más frente al Atlético Morelia. Si tomamos en cuenta que Gabriel Fernández no disputó minutos y que Nico Ibañez apenas se recuperó de su lesión, entonces todo haría indicar que él sería titular en el inicio del torneo.

El delantero nigeriano sumó un total de tres goles en dos encuentros amistosos, dos ante el Comunicaciones y uno más frente al Atlético Morelia. Si tomamos en cuenta que Gabriel Fernández no disputó minutos y que Nico Ibañez apenas se recuperó de su lesión, entonces todo haría indicar que él sería titular en el inicio del torneo. Luka Romero: El mediocampista ofensivo fue de lo mejor que Cruz Azul presentó en el último duelo ante el Comunicaciones, por lo que, si se considera que además aporta en la regla de menores, seguramente verá participación en el juego contra San Luis.

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Amaury García: Si bien este elemento comenzó a destacar en la temporada anterior, la realidad es que se afianzó en los duelos amistosos como mediocampista de contención, por lo que se espera que sea titular en el próximo juego considerando que Erik Lira apenas regresó a los entrenamientos.

¿Cuál es el objetivo de Cruz Azul para este Apertura 2026?

A pesar de haber conseguir la décima estrella en su historia, el objetivo de Cruz Azul y Joel Huiqui es buscar un campeonato más en este año de la mano de elementos como Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela, los cuales serán el eje del cuadro titular del club.