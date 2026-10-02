Dinamarca le celebró los goles a Portugal al estilo de Cristiano Ronaldo para vengarlo y homenajearlo

Cristiano Ronaldo estuvo ausente en el partido entre Dinamarca y Portugal, pero su característico festejo apareció en la cancha. Luego de que el delantero abandonara la concentración portuguesa, uno de sus admiradores aprovechó el encuentro para dedicarle un homenaje que llamó la atención por el contexto que atraviesa el histórico goleador.

El protagonista fue Rasmus Højlund, quien anotó para Dinamarca y celebró con el famoso “Siuuu”. El gesto ocurrió durante la derrota de su selección por 4-2 ante Portugal, este jueves 1 de octubre en el Estadio Parken de Copenhague, por la tercera jornada de la UEFA Nations League.

¿Cómo fue el festejo de Højlund al estilo de Cristiano Ronaldo?

El delantero del Napoli convirtió el segundo gol de Dinamarca al minuto 53. Mikkel Damsgaard lo habilitó con un pase al espacio y el atacante ganó la carrera ante Rúben Dias. Cuando quedó frente a Diogo Costa, definió por encima del guardameta para establecer el empate parcial por 2-2.

Después de marcar, Højlund corrió hacia la esquina y realizó el salto con giro que caracteriza a Cristiano Ronaldo. Al caer, abrió los brazos y completó la celebración del portugués. Un homenaje que llega en un momento delicado que atraviesa el delantero con pasado en Real madrid.

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¿Højlund quiso vengar a Cristiano Ronaldo ante Portugal?

La celebración ocurrió un día después de que Cristiano abandonara la concentración de Portugal en medio de sus diferencias con Jorge Jesús. Esa situación provocó que el festejo se interpretara como un mensaje hacia el equipo portugués. Sin embargo, Højlund explicó que su intención fue homenajear a su referente.

En declaraciones a TV 2 de Dinamarca, el atacante señaló que quiso reconocerlo ante la posibilidad de que lo sucedido representara el final de su carrera internacional. “No tiene nada que ver con una falta de respeto. Es mi gran ídolo”, expresó.

¿Qué pasó entre Højlund y Jorge Jesús después del partido?

El delantero también llamó la atención durante los saludos posteriores al encuentro. Primero estrechó la mano de Jorge Jesús y después colocó una mano sobre su pecho, realizando un pequeño empujón cuando el entrenador portugués intentaba acercarse para abrazarlo.

El técnico reaccionó con una sonrisa y continuó saludando a otros futbolistas. Según lo recogido por Claro Sports, después restó importancia al episodio y aseguró desconocer qué había motivado al jugador.