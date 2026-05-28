Los jugadores de México que no tendrían minutos ante Australia

México se enfrenta este sábado 30 de mayo del 2026 ante Australia en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. El encuentro será el segundo de preparación que tendrá la Selección Mexicana de cara a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Es la última prueba que tendrá Javier Aguirre previo a dar su lista de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es por eso que para muchos es una prueba muy importante pues es un encuentro en el que pueden mostrarse y terminar de convencer al entrenador.

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A pesar de eso, habrá varios jugadores que no tendrían minutos en el encuentro por tener poco tiempo que llegaron con la Selección Mexicana y en algunos casos por ya tener su lugar seguro en la lista de 26 convocados.

Los jugadores que no tendrían minutos ante Australia

Tomando en cuenta que el encuentro lo podría utilizar Javier Aguirre para ver a los futbolistas que no tienen todavía su lugar seguro, jugadores como Raúl Jiménez, César 'Chino' Huerta y Guillermo Ochoa, no tendrían minutos para el partido.

En el caso de Raúl, sería por realizar su viaje para unirse con la Selección Mexicana a tan solo dos días del encuentro, algo que le podría afectar en el tema fisico y preferirían darle un descanso para adaptarse al equipo.

Por su parte, César 'Chino' Huerta, sería una de las grandes dudas pues llega en una situación similar que Raúl pero para muchos, es uno de los jugadores que necesita ser visto en el campo para que pueda competir por su lugar, por lo que sería una decisión que tome Javier dependiendo de como se encuentre el jugador.

Aunque, el entrenador también podría apostar por jugar con su once inicial que tiene pensado para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mandar a sus mejores hombres al terreno de juego, por lo que los futbolistas que no tendrían minutos serían los que no entrarían en la lista final de la convocatoria.