Los jugadores de la Premier League dominan el Mundial Qatar 2022

Inician los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 y como ha sido hasta el momento en el Mundial la liga inglesa de la Premier League domina con la cantidad de jugadores en las ocho selecciones que disputarán los boletos para semifinales.

Los dos equipos de la ciudad de Manchester son los que más jugadores aportan en esta instancia de la Copa del Mundo, 12 del Manchester United y 11 del equipo dirigido por el español Pep Guardiola.

Le sigue la escuadra del Tottenham con ocho jugadores. Los clubs del Chelsea, Arsenal y Liverpool con seis participantes, y con cinco West Ham y Newcastle.

El equipo con más seleccionados que pertenecen a otras ligas: pese a la eliminación de Alemania, el Bayern Munich tiene siete futbolistas en cuartos de final. Con la misma cantidad, se apuntan el Real Madrid (LaLiga) y Ajax (Eredivisie).

Los equipos de Juventus (Serie A), Sevilla y Atlético de Madrid (LaLiga) y PSG (Ligue 1) con sus figuras Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé tienen en los ‘cuartos’ a seis. Con cinco, Inter de Milán (Serie A) y Barcelona (LaLiga).

Obviamente la cantidad de jugadores que se encuentran en Qatar de la Premier League es grande ya que existen 25 de los 26 futbolistas convocados son de la selección de Inglaterra. El único futbolista que juega fuera del Reino Unido es Jude Bellingham del Borussia Dortmund de la Bundesliga.

Dentro del conteo se tiene en cuenta al portugués Cristiano Ronaldo en la liga inglesa, aunque él ya no es jugador del Manchester United.

Desde la fase de grupos la Premier League dominaba en convocados de las 32 selecciones que clasificaron al máximo torneo del futbol mundial.

Partidos de Cuartos de Final Mundial Qatar 2022

Los encuentros de cuartos de final son Croacia vs Brasil, Países Bajos vs Argentina, Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia.