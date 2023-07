Este domingo 9 de julio quedaron definidas las semifinales de la Copa Oro 2023, tras los duelos Panamá vs Qatar, México vs Costa Rica, Jamaica vs Honduras y Estados Unidos vs Canadá, ya se conocen los cuatro conjuntos que se medirán en la siguiente ronda.

Tanto el Estadio AT&T como el TQL, de Arlington y Cincinatti, respectivamente, fueron las sedes de los cuartos de final de la Copa Oro 2023, donde el público fue testigo de 11 anotaciones y una tanda de penales para definir a los semifinalistas del certamen.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Copa Oro 2023: Así fue el balonazo que dejó fuera al árbitro del Estados Unidos vs Canadá

Así se jugarán las semifinales de la Copa Oro 2023

Estados Unidos vs Panamá

En el cierre de la ronda de cuartos de final, Estados Unidos se midió a Canadá en el Estadio TQL de Cincinnati, Ohio y los últimos minutos del tiempo regular fueron testigo de un gol de ambos conjunto que llevaron el juego a tiempo extra, donde cayeron dos anotaciones más y el juego de definió en la tanda de penales; finalmente, el conjunto de las barras y las estrellas resultó vencedor y disputará las semifinales de la Copa Oro 2023. Mientras que Panamá derrotó 4-0 a Qatar.

México vs Jamaica

La otra semifinal de la Copa Oro 2023 es México vs Jamaica, quienes llegaron a la antesala de la final tras eliminar a Costa Rica y Honduras, respectivamente. El antecedente más cercano entre ambos conjuntos fue en la CONCACAF Nations League, donde el conjunto caribeño visitó la cancha del Estadio Azteca y el duelo terminó con empate a dos goles. Ahora, se medirán en busca de un lugar en la final del certamen, a nivel de selecciones, de América del Norte.

El próximo miércoles 12 de junio, el duelo entre el combinado tricolor y el caribeño estará disponible a través de la señal de Azteca 7: el balón del juego entre México y Jamaica empezará a rodar en punto de las 20:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.

Te puede interesar: Las dos bajas que tendría la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica

¿Cuándo y dónde son las semifinales de la Copa Oro 2023?

El próximo miércoles 12 de junio se disputarán los dos duelos de semifinales de la Copa Oro 2023; la sede será el Estadio Allegiant, casa de Las Vegas Raiders, equipo de la NFL. Las cuatro selecciones que se mantienen con vida en la Copa Oro 2023 pisarán la cancha del estado de Nevada en busca de la clasificación a la final del certamen.