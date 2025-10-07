De jugar en la Liga BBVA MX a ser convocado por una selección campeona del mundo y ganarse el desprecio de la afición

El paso de Florian Thauvin en la Liga BBVA MX es muy poco recordado. El francés llegó como campeón del mundo en Rusia 2018 y fue una importante recomendación de André-Pierre Gignac, pero al final jamás se logró acoplar. Volvió a ser convocado por Francia después de 6 años, pero la afición lo recibió de la peor manera

Florian Thauvin no funcionó en México y pasó de los Tigres al Udinese de la Serie A. En Italia estuvo dos años y llegó al Lens de su país. Llegó al selectivo tras la lesión de Bradley Barcola. El delantero de 32 años no fue bien recibido por la afición gala y lo atacaron asegurando que su convocatoria fue “gracias al marketing”.

“Sólo bastó un toque de propaganda”, “¿Cuáles son los criterios de la selección?”, “Tiene 10 convocatorias y no jugó durante la Copa del Mundo”, “Jugó su peor partido en Auxerre desde que llegó a Lens”, “¿En serio? ¿Thauvin en la selección de Francia?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en contra del futbolista en redes sociales.

Convocatoria de Francia para Fecha FIFA

Porteros: Chevalier, Maignan, Samba

Chevalier, Maignan, Samba Defensas: Malo Gusto, Digne, Lucas Hernández, Theo Hernández, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Malo Gusto, Digne, Lucas Hernández, Theo Hernández, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano Medios: Camavinga, Koné, Olise, Rabiot, Thuram

Camavinga, Koné, Olise, Rabiot, Thuram Delanteros: Akliouche, Thauvin, Coman, Ekitike, Mateta, Mbappé, Nkunku

Números poco alentadores de Florian Thauvin en México

Florian Thauvin se fue mal y de malas de los Tigres de la UANL. El delantero francés llegó hasta demandar al equipo felino por incumplimiento de contrato. En México, el galo no tuvo muy buenos números, pese a su destacada carrera en Europa que lo llevó al Mundial de Rusia 2018.

Con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León disputó 38 partidos, en los que marcó ocho dianas y puso cinco asistencias. Casi en todos los encuentros entró de cambio y jamás se logró acoplar al futbol mexicano. Fue en el Marsella cuando vivió su mejor momento al jugar 281 encuentros, marcar 86 dianas y 61 pases. En esa etapa llegó a la Selección de Francia, pero en el Mundial no tuvo minutos.