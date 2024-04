Así se jugarán los Play-in en la NBA con la presencia de LeBron

Con la presencia de LeBron James y sus Los Ángeles Lakers, el currículum de los Golden State Warriors y el vigente MVP Joel Embiid darán brillo a partir de este martes a unos Play-in de la NBA de altísimo nivel competitivo, con ocho franquicias jugándose su acceso a los playoffs.

Los Ángeles Lakers vs New Orleans Pelicans, Warriors vs Sacramento Kings, Philadelphia 76ers vs Miami Heat y Chicago Bulls vs Atlanta Hawks son los encuentros de este Play-in, con partidos que se jugarán este martes, miércoles y viernes, y cuatro plazas en juego para los playoffs, que comenzará a andar este sábado 20 abril.

Te puede interesar: GP de China, primera carrera sprint: cambios, horarios, y formato

VIDEO | Jackie Nava saca la cara por Canelo Álvarez reaccionando a las críticas

El Play-in de la Conferencia del Oeste

La lucha por las primeras seis plazas de la Conferencia del Oeste se saldó este domingo con los Phoenix Suns como grandes ganadores, al conseguir con su victoria y la derrota de los Pelicans arrebatar a los de New Orleans el sexto puesto y volar directamente a los playoffs.

Así, los Warriors, campeones NBA en cuatro ocasiones desde 2015, acabaron décimos y jugarán la primera ronda del play-in en el campo de los Sacramento Kings, novenos.

Será un duelo estelar entre los ‘Splash Brothers’ Steph Curry y Klay Thompson y el talento de De’Aaron Fox y el poderío de Domantas Sabonis.

El perdedor de este partido estará eliminado, mientras que el ganador se jugará la vida contra uno entre Lakers y Pelicans.

Los angelinos dieron un golpe en la mesa, con LeBron como protagonista, en el campo de los Pelicans en la última jornada de la NBA, disputada en New Orleans.

El play-in se jugará ahora en Los Ángeles, donde los Lakers intentarán sellar el billete para los playoffs. El perdedor de este encuentro tendrá igualmente una vida extra, al medirse con el perdedor del Warriors-Kings.

Te puede interesar: Plan B para la inauguración de Juegos Olímpicos París 2024 por seguridad

¿El premio para el ganador del Lakers-Pelicans? Una serie de primera ronda de playoffs contra los Denver Nuggets, vigentes campeones.

El que acceda a los playoffs pasando por la otra eliminatoria se enfrentará a los Oklahoma City Thunder, líderes del Oeste.

El Play-in de la Conferencia del Este

En la Conferencia del Este, habrá un choque de alto voltaje entre los 76ers, revitalizados tras el regreso de su líder Joel Embiid, y los Miami Heat, finalistas el año pasado.

Se jugará en Philadelphia y el ganador de este partido se ganará el derecho a medirse con los New York Knicks, segundos.

El otro cruce verá a los Chicago Bulls, seis veces ganadores de la NBA en la gloriosa época de Michael Jordan, recibir en el United Center a los Hawks de Trae Young y Dejounte Murray.

El que gane este duelo se enfrentará al perdedor del 76ers-Heat para conseguir el último billete y jugar contra los todopoderosos Boston Celtics, dominadores absolutos de la temporada.

Ya están clasificados a los playoffs, además de los mencionados Celtics, Knicks, Thunder y Nuggets, los Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Indiana Pacers.

Los playoffs de la NBA comenzarán el sábado 20 de abril y las Finales arrancarán el próximo 6 de junio con una serie que concluirá, a más tardar, el 23 del mismo mes con un hipotético séptimo partido.